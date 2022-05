V kakšnem stanju je zdaj ekipa?

Delo, ki smo ga opravili s sodelavci in fanti, je bilo izjemno. Posebno zaradi vseh težav, ki smo jih imeli. Take težave so logične, če od začetka sezone zamenjaš 20 fantov ali še več. Naredili smo bazo za naprej, veliko in dobro delo smo opravili.

V klubskem sporočilu so zapisali, da ste se razšli sporazumno. Ta informacija drži?

Saj sami veste, da je to nogometna floskula. Včasih se sicer res zgodi, da je sporazumno, da trener hoče iti, vidi, da nima več kaj, v mojem primeru pa zapuščam ekipo, ki mi je popolnoma sledila. Tu ni debate. Daleč od tega, da bi lahko o komer koli rekel kaj slabega. Ko nekdo daje, lahko tudi odloča. To je zdrav profesionalizem. Zdravo, na svidenje! Nisem prišel na izlet, prišel sem delat, opravil sem dobro delo, opozoril nase, si odprl trg, kjer me niso poznali. S Cipra odhajam izjemno zadovoljen in samo s pozitivnimi mislimi.

»Odnesel« vas je kar nekdanji varovanec. Blaž Vrhovec je dosegel edini gol za Anorthosis …

Čestitala sva si po tekmi. Zabil je gol bivšemu trenerju, želim mu, da jih zabije še ogromno, ker je zelo pošten fant, profesionalec. Smo jih pa razbili. Izgubili smo tekmo, ki bi jo, glede na to, kaj se je dogajalo na igrišču, morali dobiti. Popoln nogometni nonsens je, da nekdo ne vidi, kako se je igralo in kaj se je zgodilo.

Je pa nenavadno, da vas je že drugič zapored doletela podobna usoda. Lani ste v Slovanu iz Bratislave ostali brez službe tik pred potrditvijo naslova slovaških prvakov.

Ni nenavadno. Zakaj bi bilo? To se dogaja, ker sem z Mariborom dosegel izjemno velike uspehe, bil dvakrat v skupinskem delu evropske lige, enkrat v ligi prvakov. Ljudje te pripeljejo na Pafos, med sezono čutijo, da je delo dobro opravljeno, nato pa mislijo, da moraš zaradi svojega renomeja klub pripeljati v ligo prvakov. To je popoln nonsens. Za kaj takega potrebuješ proces, delati moraš, narediti selekcijo. Če bi me pustili, da delam, verjamem, da bi enkrat prišli tako daleč. Ekipa je pripravljena za Evropo. Ni uspelo takoj, v redu, pusti mi, da delam, in pripravil ti bom ekipo, ki bo že naslednje leto naredila velik uspeh. Ker pa dobro vem, kako delujejo lastniki, ki imajo denar, se mi ne zdi to nič strašnega. Toliko izkušenj iz tujine že imam, da vem, da mora vse iti po najkrajši poti. Bam, gremo! Če tega ni, dobiš le hvala lepa. To popolnoma razumem, tako igro sem sprejel. Zato sem se odločil za tujino. Grem, da dobro zaslužim, spoznam koga, si naberem izkušnje. Če mi pa z majhnim Pafosom ne uspe narediti še nevidenega čuda … Halo? Počasi. Ne gre to tako. Oni pa razumejo drugače. Thorstena Finka so na Cipru menjali po dveh mesecih, ker so mislili, ne vem, kaj ... da bo igral v 'rikverc' (smeh). Imajo svoje ideje in za to imajo tudi pravico, ker imajo denar in plačajo. Od prvega dne mi je popolnoma jasno, da sem iz tedna v teden odvisen samo od rezultata. V prejšnji sezoni so zamenjali tri trenerje. Saj sem vedel, kam grem. Dolgo sem zdržal. To pa le zato, ker sem bil do samega konca v igri, da naredim čudo. Čisto preprosto. Ko bom šel v nov klub, bom šel z istim razmišljanjem.

Trenerji ste sicer navajeni, da se mnenje lastnika ali šefa kluba hitro zamenja. Je Ciper v tem vseeno posebno okolje?

Ne, v ničemer. Res je, da ima nogomet tu specifike, a na njih se hitro navadiš, zelo dobro lahko funkcioniraš. Ta država ti daje vse možnosti, da se imaš tako na službeni kot zasebni poti zelo dobro. Imel sem fante, ki so sledili, z njimi sem užival. S sodelavci sem se imel odlično. Vedeli smo, v kaj se spuščamo, do konca smo verjeli in želeli, da nam uspe veliki met. Logično je, da bi se tudi mi zaradi naših karier radi uvrstili v Evropo. Ni uspelo, gremo naprej. Ni težava, da se prilagodiš na novo ligo. Seveda potrebuješ nekaj časa. Podobno je z nogometaši. Če pride 20 fantov na novo, potrebujejo čas, da se navadijo na državo, klub, soigralce. Zato smo na začetku imeli težave, potem pa smo bili odlični.

O kvaliteti ciprske lige verjetno veliko pove že to, da so bili naši legionarji, ki zdaj igrajo tam, med boljšimi v slovenski ligi, večina jih je blizu reprezentance.

Kvalitete sploh ne moremo primerjati. Na Cipru je dosti višja. Prihajajo fantje z vsega sveta, liga je pisana, zelo malo domačinov je v njej. Tam, kjer so domačini dobri, klubi zelo dobro profitirajo. Imajo nekoliko čudno pravilo, da je lahko v ekipi 15 tujcev. Mi Ciprčanov tako rekoč nismo uporabljali, večina tujcev pa je prišla iz mladinskega nogometa. To je bila strategija kluba. Na to se navadiš. Nogomet v ligi je zelo pragmatičen, trenerji dobro pripravljeni, vsaka tekma je zelo izenačena, težka, zanimiva, kvalitetna … Zelo sem užival.

Razen v zadnjem dejanju?

Tudi to me ni presenetilo. Vedno, ko se bova slišala po čem takem, bom povedal enako. Na to sem pripravljen že ob prihodu. Že prvi dan vem, da lahko čez teden dni pakiram. Zato pa si naredim tako pogodbo, da sem na koncu zadovoljen. To je čisto profesionalna stvar.

Je na obzorju že kak nov izziv za vas?

Dosti se dogaja. Takoj ko se je v Pafosu zgodilo, kar se je zgodilo, so ljudje, ki so zadolženi za to, začeli delati. Prepričan sem, da mi bodo zelo hitro nekaj našli. Ne bo pa nobene panike, če se bom lahko malo spočil. Nekaj časa bom še ostal na Cipru, si privoščil malo kopanja, sončenja, uživanja.

Če sodimo po vaših zadnjih dveh klubih, bo najbrž tudi v tretjem z vami Kenan Bajrić?

Vesel sem, da je Bajro z mano. Postal je eden boljših štoperjev v ligi. Z njim z lahkoto sodelujem, všeč mi je, kako igra, tudi povratne informacije z njegove strani so zelo dobre. Niti najmanjšega problema ne bi imel, če bi še naprej sodelovala.

Kako pa je s Sašo Gajserjem in Sandrom Bloudkom, ki sta bila del vašega strokovnega štaba?

Tudi onadva odhajata. Bi si pa zelo želel, da tudi v naslednji ekipi delata z mano.

Bi ta ekipa lahko bila v Sloveniji?

Me ne zanima. Ampak saj veste, kako je. Govorim, kar mislim zdaj. Kaj pa bo v prihodnje …