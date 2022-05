Evropska klubska nogometna sezona se bliža h koncu. Potem ko so v največjih petih ligah že znani prvaki, napeto je le še v Angliji in Italiji, je čas tudi za sklepna dejanja v evropskih tekmovanjih. Prvi je na vrsti finale drugokakovostne evropske lige, v katerem se bosta v Sevilli na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana udarila nemški Eintracht iz Frankfurta in škotski Rangers. Tekma bo imela tudi slovenski pridih. Glavni sodnik finala bo namreč Slavko Vinčić, ki mu bosta pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič.

Poti obeh moštev do finala sta zanimivi. Eintracht je igral na krilih navijačev, ki so izjemen vtis pustili predvsem na stadionu Camp Nou, kjer so močno preglasili domače navijače. Nemško moštvo je v osmini finala izločilo Betis, v četrtfinalu Barcelono, v polfinalu pa še West Ham. V klubski zgodovini so že osvojili evropski lovoriki, in sicer v sezoni 1979/80 pokal Uefe, ki je bil predhodnik evropske lige, ter še pred tem v sezoni 196/67 pokal intertoto. »Počasi se vse postavlja na pravo mesto. Kar je ekipa naredila v polfinalu, je neverjetno. Igralcem smo dejali: Ne vemo, ali ste vi najboljši nogometaši ali mi najboljši trenerji. Toda smo izjemna skupina in skupaj smo lahko najboljši. Najlepša stvar je, da osrečiš toliko ljudi. Pri nas se zdaj vse vrti okoli tega finala,« je razpredal trener Eintrachta Oliver Glasner, ki je v drugem delu sezone vse stavil na evropsko ligo, zaradi česar je klub nemško prvenstvo sklenil šele na 11. mestu.

Še bolj zanimiva je pot Rangersa. Škotski velikan je namreč izgubil prva obračuna v skupinskem delu proti Lyonu in Sparti iz Prage, ob tem pa ni zabil niti enega gola. Postali so prvi klub v zgodovini tega tekmovanja, ki se jim je kljub tako slabemu začetku uspelo prebiti do velikega finala. V izločilnih bojih je moštvo trenerja Giovannija van Bronckhorsta premagalo Borussio iz Dortmunda za mesto v osmini finala, nato pa še Crveno zvezdo, Brago in Leipzig. Modri iz Glasgowa bi sicer z zmago postali prvi škotski klub z evropsko lovoriko po slavju Aberdeena v evropskem superpokalu 1983. »Zelo sem ponosen na ta dosežek. Prav veliko nogometašev ne igra evropskega finala. Ta tudi ni za vsakega igralca. Zdaj, ko smo tu, moramo narediti vse, da zmagamo,« je jasen Giovanni van Bronckhorst. Kluba sta se v evropskih tekmovanjih že pomerila, in sicer v polfinalu nekdanjega pokala državnih prvakov leta 1960, ko je bil boljši Rangers. Ta je doslej svoj največji evropski uspeh doživel leta 1972, ko je osvojil pokal pokalnih zmagovalcev.