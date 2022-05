No, glej ga zlomka, takoj ko smo to objavili in je prebral naš članek (ki sicer govori o neuspešnem iskanju novega kmetijskega ministra), je odstopljeno neodstopljeni minister našel čas in na najbolj razširjenem družbenem omrežju zapisal: »In kandidat/ka za vodenje kmetijskega resorja je ... še naprej visoko varovana skrivnost. Saj se da, z najboljšimi sodelavci je resor hiter, učinkovit, zna iskati ideje in rešitve. Ob primernem vodenju je to resor prihodnosti, zato le korajžno.«

V tem motivacijskem nagovoru odhajajočega ministra nam je padla v oči zlasti fraza, da je kmetijstvo resor, kjer znajo »iskati ideje in rešitve«. No, če smo povsem iskreni, si bomo zadnja dva mandata v tem resorju zapomnili zlasti po tem, da sta minister in ministrica iskala »ideje in rešitve«, kako na tuj račun čim ceneje prespati in se okrepčati v turističnih resortih.