Kako resno so se slovenski smučarski skakalci in skakalke lotili priprav na poolimpijsko sezono, v kateri bo vrhunec svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, je bilo razvidno na včerajšnjem odprtem treningu za medije na stadionu v Kranju. Znoj je med vajami na atletski stezi in nogometnem igrišču tekel v potokih, motivacija in zagnanost sta bili zgledni.

»Včasih moram celo potegniti ročno zavoro, ker se hitro zgodi, da pretiravam v preveliki želji po popolnosti, čeprav je veliko boljše, da postopoma prihajam do optimalne pripravljenost,« je pojasnil Anže Lanišek. Počitnice je preživel na Kanarskih otokih in imel veliko časa za razmišljanje o lanski sezoni, ko se mu je ponesrečil olimpijski nastop. »Ko se pojavijo težave, je pomembno, da se takoj odzovem in se o tem pogovorim s pravimi ljudmi. Če stvari zadržujem v sebi, si delam le še večjo škodo,« je pojasnil 26-letni Lanišek, ki ima največjega zaupnika v Alešu Selaku, klubskem trenerju v Mengšu. Upa, da bo čim manj nihanj v rekordno dolgi sezoni, ki se bo začela 4. novembra v Visli na Poljskem in končala 2. aprila v Planici.

»Za dobrim konjem se praši. Po eni strani si želijo napredka v skokih, po drugi ga zavirajo. Dokazal sem, da lahko tudi s starimi vezmi skočim daleč,« je popularni Žaba komentiral odločitev Fis, da prepove uporabo vezi, s katerimi je bil uspešen na začetku minule zime. Vseskozi spremlja dogajanje v drugih športih. V središču zanimanja so Dončićeve tekme v ligi NBA, a zaradi treningov ne vstaja ponoči, ampak si ogleda posnetke tekem in običajno noče vedeti izida, ter dirke formule ena. V nogometnem državnem prvenstvu se razpleta po njegovih željah, saj znova vodi Maribor, na hokejskih derbijih stiska pesti za Jesenice, v košarki za Olimpijo, sicer pa za vse slovenske ekipe in posameznike na mednarodnih tekmovanjih.

Timi Zajc doma in na dirkališču Grobnik

Žiga Jelar ni doživel zvezdniških trenutkov le marca v Planici, ko je osvojil mali kristalni globus za polete, ampak pred dnevi tudi v Stožicah na koncertu Jana Plestenjaka, s katerim je v duetu zapel pesem Čao, lepa. »Povabilo sem dobil zadnji dan v Planici, saj je Anže Langus Petrović, ki je pri Plestenjaku basist, moj zelo dober prijatelj. Dejala sta, da na tako veliki skakalnici še nisem skočil. Ko me je Jan povabil, da bi bil njegov gost, sem najprej rekel ne, saj nisem javno nastopal. Imeli smo vajo, dvakrat smo šli skozi pesem in neizmerno sem jim hvaležen za priložnost, saj me je celotna ekipa z Janom znala usmeriti. Ko je prišel trenutek nastopa pred polnimi Stožicami, sem le še užival. To je bila zame še ena Planica, dejansko glasbena velikanka. Največ treme sem imel na prvih vajah. Tako kot me pri skokih dvignejo gledalci, so me tudi v Stožicah. Upam, da bodo v naslednji sezoni na tekmah tribune polne, ker mi to daje nekaj več,« je pojasnil Žiga Jelar, ki je bil že šestič na dopustu na Tenerifu, kjer je srfal, igral odbojko in se hladil v Atlantiku. V isti sapi je priznal, da je bil že lačen težkih treningov in »muskelfibra«, saj se ob predolgem premoru podre ves sistem. »Recepti za uspeh se vseskozi malo spreminjajo. To je tako, kot če vseskozi malo menjaš pecilne praške,« je pripomnil Jelar. Peter Prevc se je spominjal počitnic z družino v Rovinju. Timi Zajc je vse počitnice preživel doma z izleti za vikend, ki je pomenil tudi obisk dirkališča na Grobniku. O skokih sploh ni razmišljal, saj zaupa odločitvam trenerske ekipe.

Lovro Kos je bil odkritje slovenske reprezentance v lanski sezoni. Potem ko se je sprostil z jadranjem na deski, je imel po prvih treningih bolečine v mišicah. Letos dela z reprezentanco A, napredoval je v fizični moči (boleč spomin na trening je rana na nogi, ko je nerodno stopil na klop), veliko dela ga čaka pri startni moči, še naprej bo sam šival drese, pri katerih se napovedujejo spremembe, saj bodo uvedli nov način meritev. »Čakam, da izide pravilnik. Pričakujem, da bodo prišlo do sprememb in na vrhu ne bodo več isti tekmovalci. Že na oko je vidno, kakšne so razlike med slovenskimi, avstrijskimi, nemškimi, norveškimi in poljskimi kroji dresov. Letos bom pri dresih več sodeloval z Robertom Kranjcem, da bom imel tudi malo več časa,« je razlagal Lovro Kos.

Prvi skoki 24. maja v Žireh

Slovenska moška reprezentanca je skupne treninge začela 23. aprila, pred tem so delali individualno, da so fantje zagnali »motorje«. »Malo sem bil skeptičen, da bodo po dolgi sezoni prišli v slabšem stanju, a so bili prvi testi zelo spodbudni in ni bilo treba delati osnove, ampak smo takoj začeli nadgrajevati. Rdeča nit ostaja enaka lanski, naredili bomo le nekatere manjše spremembe, ki bodo prinesle nadgradnjo. Vse delo je podrejeno temu, da na prvi vrhunec sezone, to je novoletna turneja, pridemo tehnično, kondicijsko in z opremo na visoki ravni, da se nam ne ponovi lanski kolaps. Z uspešnim nastopom bi dobili samozavest za domače svetovno prvenstvo,« je povedal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki je podpisal novo pogodbo s SZS. Tuje ponudbe ga sploh niso zanimale, saj želi naprej graditi uspešno slovensko zgodbo. V reprezentanci A so bratje Peter, Cene (včeraj manjkal zaradi šolskih obveznosti) in Domen (sezone naj bi se lotil drugače, da bo konkurenčen že na začetku) Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos. Prve skoke bodo tako kot lani opravili 24. maja v Žireh.