Nepreslišano: Jože Rovan, predsednik Planinske zveze Slovenije

Eden ključnih izzivov je, kako privabiti ljudi v planinsko organizacijo. Po ocenah hodi v hribe 350.000 ljudi, mi pa imamo 60.000 članov. Zato si moramo postaviti vprašanje, kaj jim lahko ponudimo. Izlete, ki so sami po sebi tudi že nekakšna šola hoje v hribe, druženje, popuste v kočah, ki so za nekatere pomembni … Toda Slovenci čedalje manjkrat prespijo v kočah, saj je vse več enodnevnega, hitrega planinstva. Otroke že še zajamemo v planinskih krožkih, s čimer poskrbimo za zgodnje izobraževanje, odrasle pa je težko doseči. Še posebno se bojimo tako imenovanih facebook planincev, ki se navdušujejo nad lepimi fotografijami in še lepšimi opisi ter jim brezglavo sledijo.