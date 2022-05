Hrvat osem mesecev nosečo partnerico pretepel do smrti

Zaradi umora osem mesecev noseče partnerice je bil Branimir Čaleta na splitskem sodišču še v drugo obsojen na 35 let zapora. Zanosila je z drugim moškim in ker se ni hotela preseliti v njegovo domovino, jo je v hotelu v Ukrajini pretepel do smrti.