Mislim svoje mesto: Blatna vas

Slabih sto let po tistem, ko se je Blatna vas preimenovala v Kolodvorsko ulico, je na njej stal prvi ljubljanski živalski vrt. In točno tam je skladno z dejstvom, da je bil prvi »oče slovenskega naroda« Janez Bleiweis živinozdravnik, zrasla najpomembnejša kulturna ustanova v republiki. Kako pomembna je, vidimo po tem, kaj z njo počne edina slovenska stranka, ki ima ambiciozno kulturno politiko, s katero skuša Slovenijo očistit svobodomiselnosti in svetovljanstva. Zato ne prenese Studia City, kot tudi ne Radia Študent, in se pri tem sklicuje na skrb za narod, katerega temelj naj bi bil na podeželju. Čeprav je znano, da je bil tako kot drugi narodi tudi naš spočet skozi časopise, knjige in gledališča, kar vse je nastajalo, se tiskalo in uprizarjalo v veliki večini v mestih. Kar pa tistega, ki potrebuje podeželske volilce, ne zanima. Zato podžiga sovraštvo med mestom in vasjo in razbija Slovenijo v njenem kulturnem žarišču, na javni televiziji.