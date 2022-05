Nekoč so v Posavju gojili breskve, danes jabolka

Na več kot dvesto let stari Banovi domačiji v Artičah so odprli sadjarsko muzejsko zbirko. Skozi stare sadjarske predmete in njihove opise obiskovalec spozna, kako so v teh krajih, kjer danes pridelajo 40 odstotkov vseh slovenskih jabolk, sadjarili nekoč in kako danes.