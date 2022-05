22-letni kolesar iz Eritreje je na letošnji Giro prišel kot eden izmed tistih kolesarjev v katerega je bilo oprtih velikh oči. Eritrejec je letos zaslovel z zmago na dirki svetovne serije Gent-Wevelgem s katero je poskrbel za prvo afriško zmago na največjih kolesarskih dirkah. V svoji domovini je sprožil pravo kolesarsko evforijo, tudi v Italiji, kjer vozi na svoji prvi tritedenski driki, ima številne oboževalce. Zelo blizu velikega meta je bil že v prvi etapi, a ga je na višegrajski grad ugnal Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).

Junaka prve etape sta se medsebojno pomerila tudi danes v 196-kilometrski etapi od Pescare do Jesija. Več moči v zadnjih metrih pa je tokrat imel mladi Eritrejec, ki je poskrbel za nov list v zgodovini kolesarstva.

Več razburjenja od pričakovanj

Po drugem dnevu premora je bila na sporedu srednje zahtevna etapa v kateri se ni pričakovalo veliko dogajanja. Kolesarstvo se je znova izkazalo za zelo nepredvidljiv šport, saj so se tudi na današnji etapi med seboj merili tudi glavni kandidati za končno zmago. Prvih 100 kilometrov je bilo ravninskih, nato pa so sledili trije vzponi četrte kategorije. Vzponi so bili dovolj zahtevni, da so specialisti za hitre sprinte odpadli iz boja za zmago, predvsem po zaslugi ekipe Alpecin-Fenix, ki je narekovala zelo močan tempo predvsem na zadnjem vzponu 10 kilometrov do cilja. Izjemno močan tempo so poskušali izkoristiti tudi nekateri kandidati za rožnato majico. Med drugim je z napadom poskušal tudi Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), a so bili kapetani pozorni. V zadnji kilometer je v položaju za etapno zmago skupaj prišlo okoli 20 kolesarjev. Največ moči v sprintu sta imela Van der Poel in Girmay. Najbolj nasmejan pa je bil v cilju Eritrejec, ki je do etapne zmage prišel že ob svojem debiju na dirkah največjega odra. Prizori v cilju so bili neverjetni, saj so mlademu Afričanu zmago privoščili prav vsi.

»Neverjetno. Od samega začetka smo dobro nadzorovali položaj v etapi. Sploh nimam besed za njihovo opravljeno delo. Res sem vzhičen. Zame je delal tudi Domenico, sicer kolesar za skupno razvrstitev. Dejal mi je, naj se peljem za njim v zadnjih 600 m, dobro je opravil svoje delo,« je po etapi organizatorjem dejal 22-letnik.

»Seveda se zavedam zgodovine. Že na začetku Gira smo vedeli, da lahko dobro dirkamo. To je zasluga celotne ekipe, moje družine. Zdi se mi, da vsak dan na novo spišem nekaj malega zgodovine. Res sem hvaležen in počaščen, da sem lahko del tega,« je še dodal presrečni zmagovalec.

Rožnato majico je zadržal Španec Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo)