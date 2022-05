Kar 110 metrov dolg ter več kot meter širok podzemni predor so ameriške oblasti prejšnji teden odkrile na meji z Mehiko. Tunel, namenjen za tihotapljenje drog, je bil opremljen s prezračevalnim sistemom, elektriko in tiri za prevoz vozičkov, vodil pa je do skladišča v industrijski coni na ameriških tleh. Segal je 20 metrov v globino. Rov se je vil kakih 800 metrov stran od mejnega prehoda Otay Mesa med Tijuano in San Diegom in sicer pod zidom Donalda Trumpa. Na širšem območju so v zadnjih dvajsetih letih odkrili 16 podobno tehnično dovršenih tunelov. Policisti so zasegli okoli 800 kilogramov kokaina, 75 kilogramov metamfetaminov ter 1,6 kilograma heroina, aretirali so šest oseb. Del predora, ki sega na ameriško ozemlje, morajo Američani po zveznem zakonu takoj po odkritju zaliti z betonom.

Prve tako sofisticirane tunele so za tihotapljenje na tone marihuane začeli v Kaliforniji in Arizoni graditi v 90. letih prejšnjega stoletja, večina jih je bila povezanih z mehiškim kartelom Sinaloa.

Strokovnjak za predore je bil tudi njegov nekdanji vodja, zloglasni Joaquin »El Chapo« Guzman, ki je kar dvakrat pobegnil iz zapora. Enkrat po tunelu, ki so ga njegovi podaniki izkopali od njegove celice do svobode kilometer stran.