Predsednik republike Borut Pahor je predsednici uvodoma čestital za izvolitev in se priporočil za sodelovanje. »V teh desetih letih sem sodeloval s šestimi predsedniki, gospa Klakočar Zupančič je prva predsednica in na to smo ob njeni izvolitvi še posebej ponosni. V dobro državi in njenih državljanov se priporočam v dobro delovanje obeh institucij; izvršne in zakonodajne oblasti,« je dejal Phor in pojasnil, da sta se na sestanku pogovarjala predvsem o obveznostih v času oblikovanja nove vlade je dejal, da sta se s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič pogovarjala o njunih obveznostih v času oblikovanja nove vlade, potrudila se bosta, da bodo postopki čimbolj učinkoviti.

V ponedeljek sestanek z vodji poslanskih skupin

»Gospa predsednica me je obvestila, da bom najkasneje v četrtek prejel obvestilo o oblikovanju poslanskih skupin in o njihovih voditeljih. To mi bo omogočalo, da jim bom v petek poslal vabilo za sestanek v ponedeljek, 23. maja. Še istega dne bom verjetno ugotovil, da ima najverjetnejši mandatar za sestavo nove vlade Robert Golob večino za izvolitev v državnem zboru in predsednico obvestilo, da imam kandidata za mandatarja,« je pojasnil Pahor

Predsednik republike je ob tem povedal, da je z istimi kriteriji in merami sodeloval z vsemi predsedniki DZ in različnimi sklici parlamenta, tudi z vladami in predsedniki vlad. »To mi je omogočilo, da sem v desetletni karieri predsednika republike vzpostavil visoke stopnje medsebojnega zaupanja,« je poudaril in dodal, da upa, da bo to veljalo tudi za sodelovanje z Urško Klakočar Zupančič. »Mislim, da morajo institucije DZ, vlada in predsednik republike ter institucije pravne države delovati nemoteno in se obzirno obnašati,« je še dejal Pahor in dodal je, da morajo biti te institucije med sabo tudi kritične, ampak z zadržanostjo in upoštevajoč njihovo neodvisnost.

Klakočar Zupančič: S predsednikom deliva iste vrednote

»Veselim se najinega sodelovanja s predsednikom; kolikor sva se uspela spoznati, deliva iste vrednote in sem prepričana v vzajemno sodelovanje. Spoštljivo in odgovorno bova sodelovala v dobrobit državljanov. Tukaj smo zaradi njih: državljank in državljanov oziroma vseh, ki živijo v naši državi. Tukaj smo, da jim omogočimo čim lepše življenje,« pa je povedala predsednica DZ. Kot je dodala, v pravni državi je oblast razdeljena na tri veje, ki se neodvisne in se lahko vzajemno nadzorujejo. »Verjamem, da bomo kmalu dobili novo vlado. Trudili se bomo, da ujamemo napovedan datum 3. junij, vse pa ni odvisno le od našega dela.«

Nova predsednica DZ, 44-letna Klakočar Zupančičeva, je sicer magistrica pravnih znanosti, od leta 2008 je bila sodnica Okrajnega sodišča v Ljubljani. V javnosti je postala znana po tistem, ko je v letu 2020 izrazila svoje nestrinjanje z aktualno vladno politiko, njenim vplivom na sodniško neodvisnost in prekomerno uporabo represije s strani izvršilne veje oblasti. Nato je zapustila sodniške vrste in se zaposlila v lastnem podjetju. Je podpredsednica Gibanja Svoboda.

Funkcija predsednika DZ je sicer po protokolu druga najvišja v državi, takoj za predsednikom republike. Med drugim predstavlja državni zbor, sklicuje in vodi njegove seje, podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme DZ, ter skrbi za uresničevanje razmerij z državnim svetom, s predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi.