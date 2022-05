Neurje z močnim dežjem in točo je včeraj nekaj pred šesto uro zvečer divjalo na območjih Jesenic, Straže in Slovenj Gradca. Na teren so se odpravili tako poklicni kot prostovoljni gasilci, ki so iz zalitih kleti štirih hiš črpali vodo in blato. Poplavilo je tudi en večstanovanjski objekt in sirarno, še sporočajo z Uprave RS za zaščito in reševanje. O morebitnih poškodbah ne poročajo.

Zalitih je bilo tudi več odsekov cest. Gasilci PGD Vavta vas so pred bencinskim servisom v Vavti vasi s pomočjo delavcev cestnega podjetja iz avta, ki je obtičal v vodi, rešili voznika in dva otroka.

Popoldne večinoma sončno

Po napovedi Arsa bo danes zjutraj še pretežno oblačno, na vzhodu bo občasno deževalo, dopoldan pa se bo od zahoda postopno jasnilo. Popoldne bo večinoma sončno, v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29 °C.

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju 16, najvišje dnevne temperature od 20 do 24, na Primorskem do 28 °C. V četrtek in petek bo topleje.