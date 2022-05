Ni jih bilo veliko, ki so po porazu na prvi tekmi polfinala lige ABA košarkarjev Cedevite Olimpije proti Crveni zvezdi verjeli, da lahko Ljubljančani podaljšajo serijo na tri tekme. A zgodilo se je ravno to. Kapetan Jaka Blažič in soigralci so v razgretih Stožicah prikazali najbolj srčno predstavo sezone in bili za to nagrajeni s prestižno zmago po podaljšku proti evroligaški ekipi. Odločilna tretja tekma bo v petek v Beogradu, tudi o drugem finalistu pa bo odločal tretji obračun, saj je na drugi tekmi drugega polfinala Budućnost ugnala moštvo Partizana.

Nasprotno od tekem osmine finala in četrtfinala evropskega pokala se je dvorana Stožice včeraj polnila zelo počasi. Mnogi so zamudili začetek tekme, »zamudili« pa so ga tudi košarkarji Cedevite Olimpije. Crvena zvezda je namreč silovito začela in zadevala z vseh položajev. Po petih uspešnih metih za tri točke iz petih poskusov je bilo sredi prve četrtine že plus 12 za goste, ki so znali zaradi dobre obrambe v preteklosti takšno prednost držati tudi do konca obračuna. A Ljubljančani so se zbudili še pravočasno. Tribune so se do takrat že dodobra napolnile, vzdušje v dvorani se je izboljšalo, s tem pa tudi igra gostiteljev. Košarkarji v zelenih dresih so težili k hitrim zaključevanjem napadov, kar jim je prinašalo uspeh in zaostanek se je počasi topil. Zmaji so se iz minute v minuto bolj borili in metali na parket, kar so navijači znali nadgraditi. Še posebej je na tribunah eksplodiralo ob trojki Eda Murića sredi druge četrtine, s katero je Olimpija prvič na tekmi povedla. A glasni so bili tudi navijači Crvene zvezde, ki so bili razpršeni po dvorani. Močno je završalo ob trojki Ognjena Dobrića ob zvoku sirene za konec polčasa, s katero je srbsko moštvo na odmor odšlo s točko prednosti. A to ni bila edina slaba novica za trenerja Olimpije Jurico Golemca. V prvem delu si je namreč kar štiri osebne napake nabral eden od nosilcev igre zmajev Jacob Pullen.

Košarkarji Olimpije so se bržkone zavedali, da je lahko pred njimi zadnji polčas v letošnji sezoni lige ABA, in se očitno dogovorili, da se bodo za morebitno tretjo polfinalno tekmo stepli do zadnjega atoma moči. V nadaljevanje obračuna so namreč krenili izredno agresivno, z borbenimi potezami, predvsem odločenim skokom pod obročema, pa navduševali množico. Crvena zvezda se je že po dveh minutah in pol znašla v bonusu osebnih napak, a ji to v tretji četrtini ni povzročalo večjih težav. Zaloga petih točk prednosti Ljubljančanov pred zadnjimi desetimi minutami ni bila velika, a je vlivala samozavest. Ko je dvakrat narasla na osem, se je zdelo, da bi se lahko gostitelji odlepili, a sta zaporedni trojki Zvezde rezultat znova skoraj poravnali. Ker Beograjčanom ni šlo vse po načrtih, je bil vse bolj živčen njihov trener Dejan Radonjić. Po tehnični napaki v prvem polčasu bi si nekajkrat v drugem zaslužil izključujočo drugo, a ima pri delilcih pravice toliko kreditov, da so mu gledali skozi prste. Dve minuti in pol do konca je imela Olimpija devet točk naskoka, a je Zvezda tekmo pripeljala v tesno končnico. 3,7 sekunde pred iztekom časa je Nikola Ivanović metal za tri za podaljšek, Luka Mitrović je pod košem ujel žogo in zadel, a prepozno, sodniki pa so po ogledu posnetka koš priznali. Mitrović je z zadetim prostim metom desetinko pred koncem izvlekel podaljšek, v katerem pa je Olimpija zagospodarila in zasluženo prišla do zmage.

»Že pred tekmo sem govoril, da nam malo manjka za zmago proti Crveni zvezdi. Pred takšno publiko je vse lažje, saj so iz nas iztisnili zadnje atome moči. Zvezda je fizično močnejša in višja. Borili smo se kot levi, povsem sem izmučen. Če držimo skupaj in igramo dobro obrambo, se lahko razletimo v napadu in potem nas je težko ustaviti. Igrati pred takšnimi Stožicami je sanjsko,« je po zmagi povedal Edo Murić.