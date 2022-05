Potem ko so Koprčani osvojili slovenski pokal, si je kapetan kluba Ivica Guberac zaželel, da bi bil ob njegovi zadnji tekmi v karieri na Bonifiki vstop prost. Gledalci so napolnili stadion, na začetku je bilo zelo čustveno, ko je Ivica Guberac iz rok svojega očeta in predsednika kluba Anteja prejel dres s številko sedem, ki ga bodo upokojili za sedem let. Tekma se je razživela že od prve minute. Koper je imel v prvem polčasu festival zapravljanja priložnosti, iz katerih je bilo težje zgrešiti kot zadeti: Colley trikrat, Parris dvakrat in Osuji enkrat. Junak prvega polčasa je bil vratar gostov Emil Velić, ki je v velikem slogu dobival dvoboje ena na ena. Namesto da bi Koper ob odmoru vodil s 5:2 ali 6:2, je zaostajal 1:2, saj je igralce očitno zlomil pritisk, da morajo zmagati, če se želijo vrniti na prvo mesto.

Koper v obrambi pogrešal Žužka in Rajčevića

V obrambi Kopra se je zelo poznala odsotnost branilskega para Rajčević-Žužek, saj Mittendorfer in Novoselec nista bila kos nalogi. To je bila voda na mlin pogumnim Radomljanom, ki so si, potem ko so si zagotovili obstanek v ligi, zastavili nov cilj – končati prvenstvo na petem mestu. Potem ko je Mrkonjić zapravil priložnost za vodstvo, so gostje povedli v 25. minuti po mojstrskem strelu Čuića z 20 metrov. Koper je za izenačenje potreboval le dve minuti, ko je zadel Jelić Balta po podaji Guberaca iz prostega strela. Ko so vsi pričakovali vodstvo Kopra, so Radomlje znova udarile v 31. minuti preko Čalušića, ki je spodkopal žogo. Koprčani so protestirali, da je bil pred protinapadom Kopra storjen prekršek na Parrisu.

Drugi polčas je bil po kakovosti in dinamiki slabši. Radomljani so s taktično zrelo igro onemogočili Koprčane, da bi narekovali ritem in vzpostavili popolno prevlado. Igra Kopru nikakor ni stekla, veliko je bilo napak ob zaletavanju v obrambni zid taktično discipliniranih gostov. V pričakovanju izenačenja izida so Radomlje v 56. minuti nepričakovano povišale izid. Guzina je prišel do žoge v dvoboju z neodločnim Novoselcem in jo rutinirano poslal v mrežo. Koper je zaigral na vse ali nič, menjave pa niso prinesle nobene dodane vrednosti, ampak je igra vse bolj razpadala in bledela. Koper je tako doživel prvi poraz po 12. marcu in 12 tekmah neporaženosti.

V nedeljo v zadnjem krogu bo Maribor gostoval pri Muri, Koper pa pri Bravu, ki je napovedal povračilo za poraz v finalu pokala. Maribor mora za ubranitev prvega mesta in s tem osvojitev naslova prvaka osvojiti vsaj enako število točk kot Koper ali več. Bravo za lovoriko potrebuje zmago v Šiški (ob enakem številu točk je slabši v medsebojnih tekmah) in vsaj remi Mure z Mariborom.

Za Parrisa se zanima Dinamo Zagreb

Po dobrih predstavah Kopra se na njegovih tekmah zbira vse več oglednikov klubov in menedžerjev, kar obeta, da bo Koper poleti lahko napolnil blagajno tudi s prodajo igralcev. Potem ko pozimi ni prišlo do realizacije prodaje Maksa Barišića na Kitajsko, nakar si je ta na začetku spomladi poškodoval koleno, je največ zanimanja za 22-letnega Jamajčana Kaheema Parrisa. Že pozimi je malce svojeglavega Jamajčana, ki so se mu odrekli v Domžalah, v Koper pa je prišel iz drugoligaša Krke (18 golov na 22 tekmah), opazovala beograjska Crvena zvezda, nato dunajski Rapid, v zadnjem času pa zagrebški Dinamo, ki je bojda tudi edini pripravljen plačati odškodnino milijon evrov. Po poročanju hrvaških medijev bi imel Parris, ki je pred dnevi podaljšal pogodbo s Koprom do leta 2025, v Zagrebu letno plačo 360.000 evrov. Za tuje klube so zanimivi tudi branilec Žan Žužek, vezist Luka Vešner Tičić in Gambijec z angleškim potnim listom Lamin Colley.