Neobstoječa, kje si?

Malo stvari me spravi v večjo nervozo kot čakanje na kulturno in agrikulturno ministrico. Ne morem, malo pa tudi nočem razumeti, zakaj morata moja najljubša resorja vedno tako beračiti za miloščino. No, ja, saj so povedali. Osebi sta visoko kvalificirani, najmanj fenomenalni, že zdavnaj izbrani, samo še privoliti morata, samo še članstvo mora odločiti, samo še križce in krožce moramo narisati, potopiti nekaj ladjic in pogledati, kateri človek se najbolj jezi in kdo se zadnji smeje. Najboljše za konec, smetano na sokec. Ali pa je bilo: počil je lonec in zgodbe je konec?