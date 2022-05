Nova koalicija vrača udarec SDS

Poslanske skupine Gibanja Svoboda, SD in Levice so po nekaj dneh od konstitutivne seje že vložile predlog o ustanovitvi preiskovalne komisije. Kot je neuradno slišati, gre tudi za odziv na potezo opozicijskih strank SDS in NSi, ki sta v petek z vložitvijo 30 zakonskih novel za kratek čas blokirali delo levosredinske koalicije.