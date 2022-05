Druga prijava na razpis za direktorja TV Slovenija, ki se je iztekel 13. maja, je bila posredovana po elektronski pošti, zato tudi ni bila obravnavana.

Kot je Grah Whatmough med drugim zapisal v utemeljitvi predloga, naslovljenega na programski svet, »po tehtnem premisleku in glede na formalno izpolnjevanje pogojev« za imenovanje na mesto direktorja TVS programski svet naproša za predhodno soglasje k imenovanju Gorščakove za direktorico TVS.

V nadaljevanju je pojasnil, da je Natalijo Gorščak avgusta lani sicer razrešil z mesta direktorice TVS in razloge oprl predvsem na »njeno neukrepanje in opuščanje dolžnega ravnanja v času nujnih in prepotrebnih sprememb v izjemno zahtevnem javnem medijskem okolju, kakor tudi njeno neupoštevanje statutarnih določil ter ugotavljanja navzkrižij interesov«.

»Odločitev, da torej predlagam Natalijo Gorščak za direktorico Televizije Slovenija, se zato zdi na prvi pogled nesmiselna,« je zapisal. Vseeno pa jo pojasnjuje na podlagi dejstev, da TVS, katere v.d. direktorja je zdaj sam, »ne samo potrebuje, pač pa si tudi zasluži direktorja s polnim mandatom, ki bo deloval predano, zakonito in v luči javnega poslanstva«.

K njegovi odločitvi pa je, kot je pojasnil, prispevalo tudi dejstvo, da so pred TVS pomembna imenovanja kar treh odgovornih urednikov programov, česar pa ni mogoče opraviti brez imenovanega direktorja televizije oziroma vršilca dolžnosti.