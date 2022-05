V slovenskem biatlonu se dogajajo gromozanske spremembe. Ne le da je med biatlonke prestopila Anamarija Lampič in da je novi glavni trener reprezentance A eno najbolj prepoznavnih imen svetovnega biatlona, Nemec Ricco Gross (pri delu z ekipo A mu bosta pomagala Janez Marič in novinec v biatlonski reprezentanci Boštjan Klavžar, nekdanji smučarski tekač), novo je tudi vodstvo tega športa. Boštjan Ule je prevzel vlogo predsednika zbora za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije, vodja panoge je Tomas Globočnik in vodja reprezentanc Tadeja Brankovič.

Novo vodstvo se je odločilo tudi za novo obliko dela. V bodoče bo imela Slovenija skupno reprezentanco A, v kateri bodo med moškimi Jakov Fak, Rok Tršan, Miha Dovžan, Lovro Planko, Toni Vidmar in Alex Cisar ter med ženskami Polona in Živa Klemenčič ter nekdanja smučarska tekačica Anamarija Lampič. »Hvala za priložnost, na katero sem ponosen in sem je vesel. Čaka me veliko dela in malo govorjenja. Veliko pa se moramo pogovarjati med sabo in se najti. Potem bomo videli, kaj je najboljši način sodelovanja z drugimi trenerji in ekipo,« je povedal Ricco Gross, ki je bil v biatlonu izjemen kot tekmovalec, kasneje pa je kot trener ob delu v Nemčiji prevzel tudi reprezentanci Rusije in Avstrije.

Predsednik zbora za biatlon Boštjan Ule je posvaril pred prevelikimi pričakovanji, ki bi jih utegnile prinesti spremembe. »Vemo, da ciljev ne bomo uresničili jutri. Dolgoročni cilj pa je kolajna na olimpijskih igrah, na splošno pa boljša pripravljenost pri vseh in za posameznike je to lahko tudi uvrstitev med 10 ali 15 najboljših. Pri vsem skupaj bo zelo pomembno, da drug do drugega ostanemo zelo odprti in se ne kuhajo zamere,« je povedal Ule.