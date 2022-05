Minuli petek je bilo po sestanku na SZS dokončno potrjeno, da bo Anamarija Lampič športno pot nadaljevala v biatlonu, o čemer smo v Dnevniku pisali že dan prej. Najboljša športnica Slovenije za leto 2020 konec prejšnjega tedna tudi še ni želela dajati nobenih izjav glede svojega prestopa, je pa danes, kot je za njo običajno, dobro razpoložena in nasmejana pojasnila, kaj jo je pripeljalo k za mnoge nenavadni odločitvi. Za začetek je svoje razloge, ki so jo privedli k spremembi panoge, kar prebrala, kot je dejala, »da ne bi česa izpustila«.

»V smučarskem teku sem dosegla vse, kar sem si zadala. Manjka mi le letošnja olimpijska kolajna, ki je bila dosegljiva, a je na žalost nisem osvojila. Imam zmage v svetovnem pokalu in druge stopničke, tri kolajne s svetovnih prvenstev, prvo, drugo in tretje mesto v skupni razvrstitvi sprinta, toda vsakdo pride do neke točke, ko mora sprejeti življenjsko odločitev. Ne želim pogrevati stvari za nazaj, rekla bom samo, da dejanja in miselnost panoge tek na smučeh niso pozitivno vplivali na to, da bi se odločila kako drugače,« je za uvod povedala Anamarija Lampič, ki je v nadaljevanju kar slabih 45 minut odgovarjala na vprašanja novinarjev in razkrila, da je bila sama tista, ki je dala pobudo za prestop v biatlon.

Lovila je zadnji vlak

»To je bila moja dolgoletna želja. Če želim na prihodnjih olimpijskih igrah nastopiti v biatlonu, je bil to zadnji vlak. Štiri leta je dovolj dolgo obdobje, da lahko to natreniram. V biatlonskem taboru so me sprejeli z odprtimi rokami, vesela sem bila jaz, veseli so bili oni. Verjamem, da se bomo hitro ujeli, da bom lahko jaz pomagala njim, oni meni. Vem, da mi ne bo lahko, da se bom morala naučiti streljati in nekaterih stvari čisto na novo. Vendar se ne bojim izzivov, vem, da sem sposobna garati za cilj, če si to zadam. Če ne bi verjela, da mi lahko uspe, se za ta korak ne bi odločila,« je pred novim izzivom povedala Lampičeva, ki je podporo za svojo odločitev dobila tudi od Nemke Denise Hermann, ki se je za podoben korak odločila pred šestimi leti in je letos v Pekingu osvojila zlato kolajno v individualni tekmi na 15 kilometrov, ter Švedinje Stine Nilsson, svoje velike prijateljice, ki je šla v biatlon predlani. »Obe sta mi čestitali, veliko pa mi pomeni, da mi je Stina tudi po instagramu čestitala za to odločitev. Ko sem to prebrala, se mi je to še bolj vtisnilo v srce in bila sem še bolj prepričana, da je to to. Zavedam se, da ni lahek korak, je pa to moja življenjska odločitev.«

Z biatlonom se je Lampičeva sicer prvič srečala že v mlajših kategorijah in ga je ves čas tudi spremljala. Ko je bila mlajša, je nekajkrat tudi tekmovala v biatlonu, vendar z zračno puško, zdaj pa bo malokalibrska. »Lani poleti sem se v Loški dolini, priznam, na skrivaj, sedemkrat, osemkrat že preizkusila v biatlonu. Glede na to, da nisem imela pojma, kako se moram postaviti, samo streljanje niti ni bilo tako slabo. Zdaj me bodo to naučili, dobila bom tudi svojo nastavitev za kopito in ker sem tehnični tip, se lahko hitro prilagodim. V veliko pomoč mi bo zagotovo novi glavni trener v biatlonski reprezentanci Ricco Gross, ki je vsaj po prvih pogovorih sodeč podoben Stefanu Saraccu, mojemu dozdajšnjemu trenerju. Ko je Stefano, ki me je ogromno naučil, slišal za prestop v biatlon, me je vprašal, ali sem nora, vendar me podpira v moji odločitvi. Morda pa se spet srečava v biatlonu.«

Še vedno možnost za SP v Planici

Čeprav bo morala v biatlonu začeti z ničle – prve tekme bo imela v pokalu IBU in šele na njih si bo priborila pravico do nastopa v svetovnem pokalu – je prepričana, da to ne bo vplivalo na njeno psihično stanje, saj se zaveda, da bo težko že v prvi sezoni tekmovala v svetovnem pokalu, kaj šele, da bi prihajala do stopničk. »Z rezultatskimi cilji se ne obremenjujem, vse bo odvisno od mojega napredka čez poletje in jeseni, nato me čakajo tekme v pokalu IBU, šele potem bomo videli, kako blizu sem najboljšim. Če bom tam uspešna, bodo kaj kmalu na vrsti tekme v svetovnem pokalu,« je še dejala in potrdila, da obstaja možnost, da bi konec februarja in v začetku marca vendarle nastopila tudi na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici. »O tem smo se veliko pogovarjali, toda zdaj sem stoodstotno v biatlonu. Kako bo z morebitnim nastopom na svetovnem prvenstvu, bo odvisno od mojega napredka v biatlonu. Odločitev bom sprejela nekje jeseni. Ker bo v Planici sprint v klasični tehniki, bi bilo potrebnih nekaj več priprav, kot če bi bil v prosti. Verjetno bom morala pred tem nastopiti še na najmanj dveh sprintih svetovnega pokala v smučarskem teku, kajti v Planici se ne mislim samo pokazati. Treba bo narediti podroben načrt, za zdaj pa se želim čim bolj posvetiti biatlonu,« je še pred odhodom na Pokljuko, kjer se je takoj po novinarski konferenci pridružila biatlonski reprezentanci, dejala Lampičeva. In zatrdila: »Obstaja samo plan A.«