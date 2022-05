Ko je britanski premier Boris Johnson prišel na pogovore z voditelji severnoirskih strank v grad Hillsborough v Belfastu, ga je pred vhodom bučno »pozdravilo« nekaj sto protestnikov – nasprotnikov brexita in črtanja ali spreminjanja protokola. Slednji je postal del brexitskega sporazuma, da bi v skladu z belfastskim velikonočnim sporazumom ohranil mir na Severnem Irskem pa tudi neovirano trgovino in neopazno mejo med Severno Irsko in Republiko Irsko.

Protokol je glavobol

Izid volitev na Severnem Irskem je v začetku maja še povečal glavobol britanske vlade, ki ga je prinesla edina priznana slaba posledica brexitskega sporazuma z EU. Glavobol pooseblja protokol, ključni del Johnsonove brexitske kupčije, ki je ob podpisu ni mogel prehvaliti. Na volitvah je prvič zmagala nacionalistična (katoliška) stranka Sinn Fein, ki zavrača spreminjanje protokola. Poražena do nedavnega največja severnoirska stranka, unionistična (protestantska) stranka DUP, pa zahteva črtanje protokola. In s tem pogojuje sodelovanje v novi severnoirski vladi, v kateri bo prvič igrala drugo violino.

Razmerje poslancev v severnoirski skupščini se krepko nagiba na stran tistih, ki so za tak protokol, kakršen je zdaj. Štiri stranke, ki imajo 53 poslancev, so za njegovo ohranitev, štiri stranke, ki imajo 37 poslancev, so proti protokolu. Parlamentarna aritmetika na Severnem Irskem ne deluje: po velikonočnem sporazumu, ki je prinesel mir po tridesetih letih vladavine nasilja, morata oblast deliti največja unionistična in največja nacionalistična stranka, katerih končna cilja sta povsem različna: za DUP je to ohranitev unije z Britanijo, za Sinn Fein združitev z Irsko. Predsednica stranke Sinn Fein Mary-Lou McDonald je po »težkih pogovorih« s premierjem slednjega obtožila nesprejemljive in ovirajoče taktike v odnosu do protokola in Evropske unije pa tudi, da ni zares odgovoril na nobeno vprašanje. Vodja DUP Jeffrey Donaldson je dodal, da ni slišal nobene podrobnosti o vladnih predlogih za spreminjanje protokola.

Strah pred trgovinsko vojno

Johnson je s člankom v belfastskem Telegraphu napovedal, kaj prinaša. Napisal je, da »je protokol zastarel in da ne odraža pocovidne ere, v kateri sta vojna v Evropi in kriza življenjskih stroškov«. Napovedal je enostransko črtanje delov protokola, ki je del mednarodnopravno obvezujočega brexitskega sporazuma. Pripravljen je nadaljevati dialog z EU, vendar opozarja, da bo moral ukrepati, če EU ne bo spremenila stališča, ki je jasno. Ta pravi, da je protokol nedotakljiv in je nekaj, o čemer so se dogovorili, dogovore pa je treba spoštovati.

Kako naj bi ga Britanija vendarle spremenila? Vlada bo parlamentu predlagala zakon, s katerim bi iz protokola črtala dele, ki otežujejo trgovino, ker zahtevajo mejni nadzor oziroma preverjanje blaga, ki prihaja na Severno Irsko iz preostalih delov Britanije. Zunanja ministrica Liz Truss naj bi ga poslancem predstavila že danes. Mnogi na Otoku se bojijo, da bi to sprožilo povračilna dejanja EU in celo trgovinsko vojno, to pa je zadnje, kar podjetniki pa tudi gospodinjstva potrebujejo v sedanji draginjski krizi.

Nepotrebna drama?

Glavni krivec za ta gordijski vozel je Johnson. Ko je leta 2019 sklenil brexitski sporazum, ki ga ni mogel prehvaliti, je trdil, da je »povsem združljiv z velikonočnim sporazumom«. Zdaj trdi, da ga spodkopava. Ko je Britanija zapustila EU, je zapustila tudi carinsko unijo in skupni trg EU. Izjema, ki jo je zagotavljal protokol, je bila Severna Irska. Nekje je morala nastati meja med Britanijo in EU. Zaradi določil velikonočnega mirovnega sporazuma vrnitev tradicionalne kopenske meje med Republiko Irsko in Severno Irsko, ki bi hitro prinesla nemir, ni bila opcija.

Druga možnost je bila meja v Irskem morju. »Na to ne bi pristal noben britanski premier,« je leta 2018 trdila tedanja premierka Theresa May. Julija 2019 je Johnson, malo preden je postal premier, dejal: »V nobenih okoliščinah ne bom dovolil EU ali komur koli drugemu ustvarjanja kakršne koli delitve v Irskem morju.« Tri mesece kasneje je kot premier naredil točno to, kar je rekel, da ne bo naredil. S protokolom je sprejel nadzor trgovine v Irskem morju, kar je prineslo kup težav že zaradi birokratske gore, začasno pa tudi prazne živilske police v severnoirskih trgovinah. Dobri dve leti po odhodu iz EU hoče Johnson protokol enostransko spremeniti. »Kakršna koli drama je odveč, gre za nekaj, kar je treba popraviti,« pravi v večnem samosvojem slogu o napovedani kršitvi mednarodnega prava.