Ni boljšega gostitelja

Predsednik države Borut Pahor je včeraj gostil katarskega emirja Tamima bin Hamada bin Kalifa Al Tanija. Seveda sta pozdravila dobre odnose med državama in izrazila upanje, da bodo katarski vlagatelji v Sloveniji našli interes za gospodarske investicije. Mi pa smo ugotovili, da na svetu ni boljšega gostitelja od našega predsednika. Ob tem, da imata nekako podobno postavo ter enak okus za oblačila, si je v čast visokega gosta naš predsednik pustil rasti še enake brčice, da bo mera polna, si je malček popravil barvo las, za primerno zagorelost pa je seveda poskrbel, ko je cel konec tedna kolesaril na relaciji Ljubljana–Istra in to, kakopak, obelodanil na spletnih omrežjih. Skratka, svet bo jokal jeseni, ko se bo najboljši gostitelj vseh časov moral umakniti.