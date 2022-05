Brez skupne evidence, koliko denarnih kazni zastara

Izterjava denarnih kazni in sodnih stroškov je prepuščena večji ali manjši vnemi posameznih sodišč, obveznosti pa neredko zastarajo zaradi slabe komunikacije in neenotne evidence. Na vrhovnem sodišču upe polagajo v aplikacijo eObveznosti, ki je v fazi zaključnega testiranja in tik pred začetkom uporabe na sodiščih.