Odliv visokostrokovnega kadra je vse večji, nove tehnologije omogočajo mladim strokovnjakom, da delajo od doma za tuja podjetja, po režimu espejev, kar je za državno blagajno toliko slabše. Tudi na področju zdravstvenega in pokojninskega sistema so nujne reforme, tudi v povezavi z nepovratnimi sredstvi iz načrta za okrevanje. Nepovratna sredstva niso zastonj, za to se je EU zadolžila. Lahko bi naštel še veliko. Zame je ključno izobraževanje ob prepoznavi potreb slovenskega gospodarstva – ministrstva šele zdaj dojemajo, da je na tem treba graditi šolski sistem. Vlaganja v razvoj in raziskave je treba najmanj podvojiti, če ne potrojiti, saj zaostajamo za evropskim povprečjem, ključno je tudi, da znanost ni sama sebi namen in da je več povezovanja. Tudi gospodarstvo se v celoti tega ne zaveda in premalo sodeluje z znanstvenoraziskovalnimi inštituti in univerzami. To lahko prinaša visoko dodano vrednost. x Večer v soboto