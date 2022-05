Zakaj je Tajvan še vedno izključen iz WHA?

Podobno kot v preteklih letih si številne države še vedno prizadevajo, da bi Tajvan lahko sodeloval na letni Svetovni zdravstveni skupščini (WHA) konec maja, vsaj kot opazovalec. Na žalost in povsem paradoksno je, da Tajvanu niti vpričo svetovne pandemije še vedno ni dovoljeno sodelovati. Še zlasti je to absurdno v luči dejstva, da smo ravno iz Tajvana prvi opozorili WHA (že decembra 2019!) na skrivnostno bolezen, ki se je širila v Wuhanu in kasneje postala znana kot covid-19. Glavni razlog, zaradi katerega se ne smemo udeležiti WHA in smo izključeni iz številnih mednarodnih organizacij, je vmešavanje iste vlade, katere država je izvor covida-19, in iste vlade, ki je Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) več mesecev poročala, da covid-19 ni pokazal nobenih jasnih dokazov o prenosu virusa s človeka na človeka. WHO je tej vladi zaupala in ni poslušala tajvanskih strokovnjakov. Kako drugačen bi bil svet, če bi WHO ravnala drugače? Koliko ljudi bi lahko bilo še živih?