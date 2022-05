Mestni bife na Špici brez dovoljenja

Na Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah so občino zaprosili za odstopanje od prostorskega akta, ki bi dovoljevalo ureditev gostinskega lokala ob pristanišču v Gruberjevem kanalu. Postopek je v teku in dokument bo javno razgrnjen prihodnji teden, nato bo spremembo potrjeval mestni svet. A gostinski lokal so ne samo že uredili, temveč tudi odprli.