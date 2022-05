Stopnjo javnega zaupanja v delo policije je, glede na rezultate iz let 2016 in 2018, lani strmo upadla. Če je v prejšnjih letih skoraj polovica državljanov policistom zaupala, je leta 2021 tako mislilo samo še 20 odstotkov anketiranih. Prepolovil se je tudi delež tistih, ki policiji povsem zaupajo, in sicer s 24,3 odstotka izmerjenih leta 2018 na le 10,4 odstotka. Medtem se je podvojil delež tistih, ki policiji ne zaupajo ali pa ji sploh ne zaupajo.

Rezultati oziroma slabše povprečne ocene so bile do določene mere pričakovane, je izsledke takrat komentirala Generalna policijska uprava. Pri tem so priznali, da je upad zaupanja v institucijo in poklic policista ugotovila tudi že večina medijev, ki so izvajali svoje javnomnenjske raziskave.

