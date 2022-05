Ko je vroče in je pripravljanje hranljivega obroka še tako zelo nepredstavljivo, so hitri, enostavni in še kako zelo dobri recepti res nujno potrebni. Recept za to solato si morate zato nujno shraniti.

Vse posamezne sestavine za to solato si lahko pripravite tudi vnaprej in nato solato pred postrežbo le zmešate in pojeste. Zelenje lahko hranite skupaj s kumaro, papriko in pinjolami, losos, feto in preliv pa hranite ločeno. Pred jedjo nato vse skupaj združite, prelijte s prelivom, nežno premešajte in pojejte. Zato lahko solato vzamete tudi s seboj v službo.

Ta solata pa je tudi nadvse prilagodljiva. Sestavine si izberite glede na okus in dostopnost.

Solato lahko pripravite s temi sestavinami:

katero koli zelenje: uporabite motovilec, solato, rukolo, špinačo …

katera koli semena/oreščke: pinjole, lešnike, indijske oreščke, sončnična semena, bučna semena, arašide …

kateri koli sir: feto, kozji sir, parmezan, mocarelo …

katere koli zelenjavne dodatke: kumare, paprike, redkvice, avokado, korenje, paradižnik …

kateri koli solatni preliv: gorčični, balzamični … s poljubnimi svežimi zelišči (peteršilj, bazilika, meta …)

Poleg zgoraj naštetih sestavin za pripravo te solate potrebujete še svežega lososa in čudovito kombinacijo začimb. Če lososa nimate ali vam ni všeč, lahko uporabite tudi svežo tuno, piščanca, gambere ali tofu. Da bo losos res odličnega okusa, potrebujete odlične začimbe. Predlagam, da uporabite to kombinacijo začimb: papriko, kumino, česen, kajenski poper in sol.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za pečenega lososa:

2 fileja svežega lososa

2 žlici (olivnega) olja

1 zvrhana žlička kombinacij začimb (paprika, poper, česen, kumina, sol)

Sestavine za solato:

2 pesti motovilca

1 pest špinače

1/4 rdeče paprike (uporabi papriko katere koli barve)

1 kos rdeče čebule (ali šalotke, bele čebule, mlade čebule …)

1 kos sveže kumare

1 pest redkvic

1 kos fete

1/2 avokada

2 žlici pinjol (uporabi katera koli semena ali oreščke)

Sestavine za solatni preliv:

90 ml (olivnega) olja

30 ml vode

2 žlici (jabolčnega) kisa

sok 1 limone

1 pest svežih dišavnic bazilike in peteršilja (ali katerih koli svežih dišavnic)

1 žlička gorčice

1/4 žličke mletega česna

1/2 žličke soli

1 ščepec popra

PRIPRAVA

Losos pokapajte z oljem, nato pa potresite z začimbno mešanico, ki jo vtrite v file na vse strani fileja. Naoljena in začinjena fileja nato popecite na ponvi ali žaru. Pecie približno 7 minut na strani s kožo in tri minute na strani brez kože. Če uporabite file brez kože, file pecite pet minut na eni in pet na drugi strani.

Vse sestavine za preliv zmiksajte v kremast preliv. Če mešalnika nimate, dišavnice drobno sesekljajte in nato vse sestavine ročno zmešajte v skodelici.

Redkvice in kumaro narežite na kolute in papriko na kocke. Avokado narežite na kockice. Čebulo narežite na zelo tanke rezinice.

V veliko skledo stresite zelenje, papriko, kumare, redkvice, čebulo. Nadrobite feto, dodajte avokado in pinjole, prelijte s prelivom in nežno premešajte. Postrezite takoj s kosom kruha.