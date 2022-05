Katarski emir se v Sloveniji mudi na dvodnevnem obisku na povabilo Pahorja, ki je Katar obiskal marca letos.

Emirja v Sloveniji spremlja številčna delegacija, v kateri so med drugim ministri za zunanje zadeve, za finance ter trgovino. Obisk emirja Al Tanija nadaljuje kontinuiteto srečanj in pogovorov visokih predstavnikov Slovenije in Katarja v zadnjih mesecih.

V okviru obiska je bil podpisan memorandum o soglasju med javno agencijo Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija in Qatar Holding LLC.

Al Tani je v izjavi za javnost v prisotnosti Pahorja dejal, da verjame, da se bo sodelovanje med državama še okrepilo. »Pred enim mesecem smo imeli na obisku tehnično delegacijo, ki je preučila priložnosti tu v Sloveniji, predvsem kar se tiče investicij. Prvo poročilo, ki je prišlo, je bilo zelo optimistično in smo zelo veseli, da smo danes podpisali memorandum. In to bo šele začetek. Zelo prepričan sem, da bomo storili veliko stvari skupaj,« je sporočil.

Pahor je poudaril pozitivne učinke, ki jih imajo dobri bilateralni odnosi za gospodarstvo in posel. Pri tem je dodal, da je pomembno, da ima Slovenija v Katarju prijatelja tudi zaradi svojih energetskih potreb.

»Mislim, da je pošteno, da prepoznamo, da je za nas pomembno, da imamo v Katarju prijatelja zaradi nafte in plina, ki ju potrebujemo, da zadovoljimo naše potrebe po energiji. Rad bi se vam zahvalil vaša visokost, za vašo voljo, da nam pomagate v tej zelo pomembni situaciji. Nam in našim prijateljem ter zaveznikom v Evropi,« je dejal Pahor.

Po Pahorjevih besedah bo Al Tani po Sloveniji obiskal še Španijo, Veliko Britanijo in Nemčijo. Da je katarski emir evropsko turnejo začel ravno v Sloveniji, je Pahor označil za kompliment.

Z Al Tanijem se je srečal tudi predsednik vlade Janez Janša. Vlada je prek uradnega Twitter profila sporočila, da je na srečanju tekla beseda o bilateralnih odnosih in ruski invaziji na Ukrajino ter o njenih posledicah na širšo mednarodno skupnost.

»Uradni obisk predstavlja priložnost za promocijo sodelovanja na področju gospodarstva, predvsem na področju energetike. Med Katarjem in Slovenijo namreč obstaja neizkoriščen gospodarski potencial. Gospodarsko sodelovanje med državama je omejeno prvenstveno na blagovno menjavo, veliki razvojni načrti Katarja v prihodnjih desetih letih pa predstavljajo poslovno priložnost tudi za slovenska podjetja,« so še dodali pri vladi.