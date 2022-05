Organizatorji za soboto napovedujejo zabavo do zgodnjih jutranjih ur, obenem so prepričani, da bo zlasti za ljubitelje elektronske glasbe to glasbeni dogodek leta. Umeka oziroma Fotra poznajo vsi, je sinonim slovenskega tehna in zabave, ki je kot za šalo osvajal največje glasbene nagrade.

Na odru se mu bodo pridružili še Joyhauser, izjemno priljubljen belgijski dvojec Joris in Stijn, romunska ustvarjalka Nusha, DJ Gumja, ki na slovenski sceni muziko vrti že več kot dve desetletji ter Verztax, ki ne sledi glasbenim trendom, ampak ustvarja svoje.