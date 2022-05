Po dveh letih spletnih srečanj pa je končno čas, da se zopet vidimo v živo. Zmagovalci letošnjega razpisa bodo znani v četrtek, 26. maja, ob 9:45 na dogodku, ki bo potekal v Koloseju Ljubljana. Že zdaj pa razkrivamo šolo, ki je osvojila največ kilometrov glede na število sodelujočih učencev in število prekolesarjenih km. To je OŠ Jožeta Pučnika Črešnjevec.

Skupno so vsi učenci v tem letu prekolesarili kar 66.210 km, s tem pa prihranili približno tono in pol emisij CO 2

Tako kot ozaveščanje o cestnoprometnih predpisih je pomemben del programa Varno na kolesu tudi spodbujanje h gibanju in uporaba kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva. V okviru razpisane naloge so učenci poskrbeli za svoje zdravje, okolje, hkrati pa še pridno beležili osvojene kilometre, ter se s tem potegovali za privlačne nagrade.

Projektu Varno na kolesu pa se konec maja pridružuje tudi akcija kolesarimo.SKUPAJ, ki jo skupaj s podpirniki organizira fundacija NEUROTRUST. Akcija veliko pozornosti posveča pomenu nošenja kolesarske čelade, ki v primeru padca prepreči hujšo obliko poškodbe glave. V sklopu akcije bodo zbirali sredstva, namenjena osebam, ki zaradi tovrstnih poškodb potrebujejo dolgotrajno rehabilitacijo in zdravljenje. Sredstva se zbirajo do konca julija s sodelovanjem pri kolesarskih podvigih, v tem času pa so donacije možne tudi s pošiljanjem SMS-sporočil na 1919 s ključno besedo KOLESARIMO5.