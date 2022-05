Tudi njegovi trije bratje Fabrice, Jimmy in Giovan so bili zaradi napada obsojeni na zaporno kazen. Četverica je napadla varnostnike, potem ko so bili odstranjeni iz kluba zaradi neprimernega obnašanja v stanju opitosti.

Moški so se v klub vrnili s kiji in napadli varnostnike, ki so se branili s solzivcem in palicami, nato pa je eden izmed napadalcev začel streljati z orožjem.

Trije varnostniki so bili ustreljeni in ranjeni, vendar je tudi njim sodišče izreklo zaporno kazen treh do štirih mesecev zaradi sodelovanja v pretepu.

Vairelles je svojo nogometno pot začel v Nancyju, svoja najboljša leta pa preživel pri Lensu in Lyonu. Devetinštiridesetletnik je z Lensom leta 1998 in Lyonom 2003 osvojil naslov državnega prvaka in osemkrat nastopil za izbrano vrsto Francije.