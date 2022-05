Rojstnodnevno praznovanje bo namreč potekalo vse od četrtka, 19. maja, do sobote, 21. maja. V treh dneh pestrega dogajanja v novem mega nakupovalnem središču v Šiški se bo zvrstilo vse, od mode, plesa, glasbe do aktivacij, zabava pa je namenjena popolnoma vsem.

V četrtek bodo imeli veliko zabavo na ALEJI SKY z delavnicami akrobatske skupine Dunking Devils. Ob 20. uri pa se obeta modno-glasbeni-plesni spektakel ter nastop skupine Perpetuum Jazzile in popularne svetovne sving pevke Alice Francis.

V petek bodo praznovali s številnimi glasbeniki in posebno veliko nagradno pantomimo. Na ALEJI SKY bodo potekale tudi akrobatske delavnice z Dunking Devilsi.

V soboto bodo celodnevno dogajanje najprej zapolnili Boštjan Gorenc – Pižama, Romana Krajnčan s plesom maskot, Žigan Krajnčan in Dunking Devilsi. Popoldne so na sporedu glasbeni nastopi izvajalcev Adrijane Kamnik, Alenke Godec, Challeta Salleta, Martine Majerle, Nastje Gabor, Sebastiana in Žana Serčiča. Večer bo zaključila Alice Francis, temu pa sledi žrebanje glavne nagrade – enoletni brezplačni najem popolnoma električnega avtomobila ID.3. Da bo rojstnodnevna zabava popolna, bodo v tem času njihove trgovine in gostinski lokali obiskovalcem ob predložitvi kuponov ugodnosti ponujali tudi posebne popuste. Vse prireditve in koncerti so za obiskovalce brezplačni.

Trampolin na strehi nakupovalnega središča in kino na prostem

V zimskem času so imeli postavljeno pravljično drsališče na kar 750 kvadratnih metrih in s 100 metri dolžin ledenih drsalnih stez, kjer so gostili več kot 23.000 drsalcev. Vedno več pa imajo tudi športnih navdušencev in društev, ki pri njih organizirajo dogajanja. Kmalu bodo imeli tudi zunanji trampolin, ki bo eden izmed redkih s prečudovitim pogledom na okoliške hribe.

Po besedah Puglja bodo med poletnim dogajanjem organizirali tudi kina na prostem. S pričetkom 25. maja bodo imeli posebno predpremiero filma TOP GUN: Maverick. »Medtem ko bodo četrtkovi večeri rezervirani za koncerte znanih glasbenikov, bomo ob petkih imeli plesna druženja v ritmih salse. Ob nedeljah pa bomo nadaljevali s priljubljenimi otroškimi gledališkimi predstavami,« je o tem, kaj vse se bo še dogajalo v naslednjih tednih in mesecih dodal Pugelj.