Obvestilo o bombi je dobilo 97 osnovnih in nekaj srednjih šol. Prostore šol so takoj preiskale posebne enote z ministrstva za notranje zadeve, ki pa bomb niso našle.

»Učenci so se vrnili k pouku, tam, kjer preiskava še poteka, pa so jih poslali domov. Po koncu preiskav se bodo vrnili k pouku,« so sporočili s šolskega ministrstva.

Elektronsko sporočilo z grožnjo so šole prejele v zgodnjih jutranjih urah pod naslovom Na območju šole je postavljena ogromna količina eksploziva, razkriva Telegraf.rs, ki je objavil celotno vsebino sporočila.