»Zagotovo bomo govorili o tem in naredili vse, kar lahko, da bi odblokirali ta položaj. Ne morem obljubiti, da se bo to zgodilo, ker so stališča precej trdna. Mislim, da razumemo poseben položaj določenih držav članic,« je ob prihodu na zasedanje glede sprejemanja sankcij proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino povedal Borrell.

Do Madžarske, ki najostreje nasprotuje embargu na rusko nafto, ki je del novega paketa sankcij, je bil oster litovski zunanji minister Landsbergis. »Celotna unija je talka ene države članice, ki ne pomaga pri iskanju soglasja,« je povedal, pri čemer Madžarske ni omenil poimensko.

»Po tem si nas bodo zapomnili. Ali kot unijo, ki je naredila korak naprej in poslala zelo jasno sporočilo Rusiji, ali pa EU, ki je obstala,« je še dejal Landsbergis.

Borrell in ministri več drugih držav medtem niso želeli s prstom kazati na Budimpešto. »Jaz ne krivim nikogar, ampak poskušam doseči soglasje,« je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU.

Da je treba biti previdnejši pri obsodbah, je poudaril tudi luksemburški zunanji minister Jean Asselborn, ki je izpostavil, da ni samo Madžarska kriva za zastoj.

Vodja avstrijske diplomacije Alexander Schallenberg je prav tako dejal, da medsebojno obtoževanje v javnosti ne pomaga. Zavzel se je za to, da se razprava opravi za zaprtimi vrati in da EU navzven pokaže enotnost.

Irski zunanji minister Simon Coveney pa je dejal, da se EU ne sme osredotočati na ovire. »Mislim, da je v EU trdno stališče, da je treba sprejeti šesti paket sankcij, ki še povečuje ceno za Rusijo. To so težka vprašanja za nekatere države, vključno z Madžarsko. Razumemo, da to niso lahke odločitve,« je dejal.

Ministri za zunanje zadeve, med njimi vodja slovenske diplomacije Anže Logar, se danes ne bodo mogli izogniti razpravi o šestem paketu sankcij proti Rusiji, ki vključuje tudi embargo na uvoz ruske nafte. Dogovora o predlogu sankcij, ki ga je Evropska komisija predstavila v začetku meseca, namreč še vedno ni. Embargu na nafto najostreje nasprotuje Madžarska, ki želi daljše prehodno obdobje za uvedbo prepovedi uvoza.

Ruska invazija na Ukrajino bo zaznamovala tudi razpravo o regiji Zahodnega Balkana. Zunanji ministri EU bodo govorili o tem, kako lahko unija v luči vojne pomaga državam v regiji, da bodo bolj odporne, saj vojna nanje močno vpliva.

O tem bodo ministri EU na delovnem kosilu govorili tudi z ministri šesterice zahodnobalkanskih držav.