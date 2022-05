Čeprav je do konca tekmovanja v drugi slovenski nogometni ligi še zadnji krog, so igralci Gorice že prejeli pokal za osvojeno prvo mesto in vrnitev med prvoligaše po enoletni odsotnosti. Gorica je v 29. krogu v sosedskem severnoprimorskem derbiju pred tisoč gledalci premagala Primorje z 2:1 z goloma Žana Lebana in Luka Vekića v prvem polčasu, za Ajdovce pa je zadel Robert Šolaja. Na prekmurskem sosedskem derbiju so Beltinci premagali Nafto, daleč najbogatejši klub med drugoligaši s proračunom na ravni prvoligašev, z 1:0 z zadetkom Adisa Emrulija v 92. minuti.

Če je na vrhu lestvice vse odločeno (Gorica prvak, Triglav v dodatnih kvalifikacijah), je na dnu še vedno odprt boj za obstanek. Drava s Ptuja je že tretjeligaš, medtem ko sta preostala kandidata za izpad soseda Krško in Brežice, ki se bosta v zadnjem krogu pomerila med seboj. Krškemu pred domačimi gledalci za obstanek zadostuje že točka, saj ima tri točke prednosti, medtem ko Brežice potrebujejo zmago. Jeseni se je medsebojna tekma končala z remijem 0:0.

Izidi 29. kroga: Beltinci – Nafta 1:0 (0:0, Emruli 92), Krka – Drava 5:0 (2:0, Majić 21, 78, Marcius 45, 65, Prodanović 86), Dekani – Krško 1:0 (0:0, Malik 66), Ilirija – Rudar 3:0 (3:0, Borden 25/avtogol, Djermanović 35, 39), Brežice – Bilje 0:2 (0:1, Batić 4, Zubanović 90), Gorica – Primorje 2:1 (2:0, Leban 15, Vekić 23; R. Šolaja 73), Rogaška – Dob 3:1 (2:0, Gradišar 4, Majcenić 5, Thalisson 86; Justin 71), Fužinar - Triglav 1:1 (1:0, Katuša 25; Petrović 81).