Po letih 2003 in 2019 je Gorenje tretjič osvojilo slovenski pokal, sočasno pa ubranilo lovoriko izpred treh let iz Novega mesta. Do »hat-tricka« je prišlo po enakem scenariju kot leta 2019: v polfinalu je za dva gola premagalo Celjane (takrat z 29:27, v Slovenj Gradcu z 32:30) in nato v finalu upravičilo vlogo favorita: na Dolenjskem proti domači Krki s 24:20, včeraj pa proti ekipi Urbanscape Loka s 34:31. Na Koroškem so v velenjskem taboru poleg pokala osvojili še posamično nagrado za najkoristnejšega igralca turnirja (MVP je postal Domen Tajnik), drugi dve nagradi sta šli v Dobovo (najboljši vratar Alen Husejnović) in Škofjo Loko (najboljši strelec Grega Jamnik s 14 goli), le Celjani so ostali brez vsega.

V dvorani Vinka Cajnka v Slovenj Gradcu so Velenjčani v velikem finalu drugič in hkrati zadnjič zaostajali pri 17:18 v 37. minuti, nato pa s štirimi zaporednimi goli povedli z 21:17. Ko je že kazalo, da so po vodstvu s 25:20 zlomili odpor žilavih Gorenjcev, so se ti nekajkrat približali na minus dva, nazadnje pri 30:32 tri minute pred koncem. A vse dvome o zmagovalcu je odpravil 19-letni Gorenjev robustni krožni napadalec Branko Predović, ki je bil s šestimi goli skupaj s soigralcem Petrom Šiškom najučinkovitejši v vrstah starih in sočasno novih pokalnih prvakov. Lovoriko je iz rok Boštjana Kozoleta, člana predsedstva RZS, prevzel že 39-letni kapetan David Miklavčič, ki je tako na najlepši način končal dolgo in uspešno kariero, saj bo po koncu sezone postal športni direktor kluba.

Gorenje se je v svojem enajstem pokalnem finalu veselilo tretje zmage, zelo velik delež pa je k njej prispeval mladi organizator igre Domen Tajnik. »Vedeli smo, da nas v finalu čaka še zahtevnejša tekma kot v polfinalu proti Celjanom. Po sobotnem dvoboju s Celjem Pivovarno Laško smo bili zelo izčrpani in utrujeni. Pred tekmo in med polčasoma finala smo si govorili, da moramo ostati mirni in da nas ne sme zajeti panika, če bo v igri prišlo do kakšnih črnih minut, in igrati svojo igro. Pri tem smo vztrajali in to se nam je obrestovalo. Zasluženo smo zmagali,« je ocenil Domen Tajnik. Škofjeločani so se prvič po 17 letih uvrstili v pokalni polfinale in premierno v klubski zgodovini v finale. »V finalu smo pokazali največ, kar smo sposobni, in se borili do zadnje sekunde. Vedeli smo, da bi za zmago morali Gorenje pustiti pod mejo 28 doseženih golov in igrati skoraj brez napake, a nam žal ni uspelo. Mogoče je nekaj grenkega priokusa, ker smo bili tako blizu, a vseeno gre za zgodovinski uspeh kluba,« se zaveda desnokrilni igralec Loke Grega Jamnik.

Velenjčani so vsaj na papirju najtežji del na poti do lovorike opravili v soboto, ko so v 125. šaleško-savinjskem derbiju premagali Celjane. Po 13 izenačenjih do izida 17:17 v 37. minuti je Gorenje na polovici prvega polčasa povedlo za pet (25:20), imelo enako razliko tudi v 51. minuti (30:25), a pivovarji so se v predzadnji minuti približali na minus ena (30:31). Za Gorenje je na začetku zadnje minute zadel Tilen Sokolič, nato sta bila v nekaj sekundah izključena njegova soigralca Peter Šiško in Domen Tajnik, a je ekipa trenerja Zorana Jovičića uspešno zadržala zadnjo ofenzivo Celjanov, ki so bili upravičeno razočarani. »Škoda. Vsaka lovorika klubu veliko pomeni, a žal ni šlo. Na koncu smo imeli priložnost, da se vrnemo, vendar spet ni šlo. Vem, da je vsem nam v klubu in okoli njega težko, a moramo se pobrati ter osvojiti tisto, kar se od nas pričakuje in kar smo obljubili pred začetkom sezone – naslov državnega prvaka,« je dejal celjski trener Alem Toskić.

Izidi, finale: Gorenje – Urbanscape Loka 34:31 (14:12), za 3. mesto: Celje Pivovarna Laško – Dobova 31:28 (14:15, Cokan 7, Kodrin in Vlah po 4; Nešić 6, Glogovšek in Rantah po 5), polfinali: Dobova – Urbanscape Loka 20:25 (10:13, Rantah 8, Mlakar in Nešić po 4; Jamnik 10,), Gorenje – Celje Pivovarna Laško 32:30 (14:14, Verdinek 8, Tajnik 6; Terzić in Ivanković po 6).

