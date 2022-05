»Krščanski demokrati so se vrnili!« Tako je sinoči zadovoljen dejal vodja stranke CDU Friedrich Merz po očitno veliki zmagi na volitvah v najštevilčnejši nemški zvezni deželi Severnem Porenju - Vestfaliji. Ankete so napovedovale tesen rezultat med CDU in Socialdemokratsko stranko (SPD), ki vlada na zvezni ravni. Prvi delni rezultati so nasprotno pokazali, da je CDU prejela 35,3 odstotka glasov, SPD pa je s 27,4 odstotka dosegla svoj najslabši volilni izid v deželi, ki je nekdaj veljala za njeno utrdbo.

Eni gor, drugi dol

Volitvam v Severnem Porenju - Vestfaliji zaradi velikosti dežele, osemnajstih milijonov prebivalcev in gospodarskega obsega, ki je enak Švici, pravijo kar mini zvezne volitve. Prav zato je Merz tako zadovoljen, saj rezultati ob zmagi CDU prejšnji teden v zvezni deželi Schleswig - Holstein kažejo na dvig podpore stranki po bolečem porazu na zveznih parlamentarnih volitvah septembra lani.

Pri socialdemokratih bi drugi zaporedni poraz, sploh v tako pomembni deželi, lahko sprožil vprašanja tudi o politiki na zvezni ravni. V Severnem Porenju - Vestfaliji je stranka stavila na svojega zveznega kanclerja Olafa Scholza, ki so ga potiskali v ospredje skupaj z lokalnim voditeljem Thomasom Kutschatyjem, očitno z dvomljivim učinkom, medtem ko je CDU stavila na svojega aktualnega deželnega voditelja Hendrika Wüsta.

Slavje Zelenih

Takoj po objavi delnih rezultatov pa so se že začele tudi njihove različne interpretacije, je poročal Frankfurter Allgemeine Zeitung. CDU je bil v tej zvezni deželi doslej na oblasti v koaliciji z liberalci (FPD), ki pa so jim včeraj napovedali le dobrih pet ostotkov glasov in so bili torej blizu tega, da se sploh ne uvrstijo v parlament. A tudi če se bodo, kaže, da bo zaradi njihovega slabega rezultata (na zadnjih volitvah leta 2017 so dobili 12,6 odstotka glasov) vladajoča koalicija ob večino v deželnem parlamentu.

To so včeraj hiteli poudarjati v SPD in nakazovali, da bi sami sestavili vlado skupaj z Zelenimi. Ti so očitno veliki zmagovalci včerajšnjih volitev. Po prvih delnih rezultatih naj bi dobili okoli osemnajst odstotkov glasov ali trikrat več kot pred petimi leti. Kako močni so postali, se dobro zavedajo tudi pri CDU, kjer jih med vrsticami že vabijo v deželno vlado. Prav Zeleni bodo tako odločali, kakšna ta bo, in bodo torej morali premleti, ali bodo kljub slabemu izidu SPD sledili receptu na zvezni ravni, kjer so skupaj v tristrankarski vladni koaliciji s FDP.

Alternativa za Nemčijo presegla prag

Kaže tudi, da bo v parlamentu v Severnem Porenju - Vestfaliji ostala skrajno desna Alternativa za Nemčijo, ki so ji napovedali slabih šest odstotkov glasov. To bo dobrodošla novica za stranko, ki je pred tednom dni razočarana odpovedala novinarsko konferenco, ko se v Schleswig - Holsteinu ni ponovno uvrstila v deželni parlament, kar je bilo sploh prvič, da je iz kakega deželnega parlamenta izpadla. Prvi rezultati sinoči pa so pokazali, da v parlamentu ne bo Levice, ki očitno izgublja zagon zaradi vzpona Zelenih.