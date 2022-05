Na 105. dirki po Italiji je iz slovenskega zornega kota najbolj zanimivo spremljati dogajanje v ekipi Bahrain-Victoriousa, za katero sta dirko začela edina Slovenca na dirki Jan Tratnik in Domen Novak. Po smoli 32-letnega Idrijca v prvi etapi je v glavnini le še Novak, Tratnik pa v domačem okolju že celi poškodbo, ki se je izkazala za hujšo, kot so sprva mislili v ekipi. »Po dodatnih pregledih, ki sem jih naredil v Sloveniji se je izkazalo, da imam dvojni zlom. Sprva smo mislil, da imam samo počeno kost v zapestju, a poškodba je hujša in odstop, čeprav je bil zelo težek, je bila edina logična in prava odločitev,« nam je dober teden po padcu v telefonskem pogovoru zaupal Jan Tratnik. V njegovem glasu je bilo še vedno čutiti nekaj razočaranja, saj je na dirko vstopil odlično pripravljen. Še bolj pa ga boli, ker kot pravi sam, se svojega zadnjega odstopa na etapni dirki sploh ne spomne in se je zgodil vsaj sedem let nazaj. Svojo borbenost je dokazoval tudi tokrat, ko je kljub poškodbi zapestja v celoti odpeljal kratek kronometer v druge etape, na kolesu pa je začel tudi tretjo, ko se je le oddal bolečinam.

Giro bo napet do konca

Karavana se na odstop Tratnika ni ozirala in je šla naprej. Sprva so se preselili na Secilijo, kjer je bila že četrti dan na sporedu prva gorska etapa na dirki. Na slovitem ognjeniku Etna je rožnato majico vodilnega oblekel drugi na etapi Juan Pedro Lopez Perez, ki jo je (presenetljivo) uspel zadržati vse do danes. Ravno včeraj je bila na sporedu do sedaj najtežja etapa Gira, ki se je končala z zahtevnim vzponom na Blockhaus.

Na etapi z 5000 višinskimi metri so pogoreli številni kapetani, ki so se želeli boriti za rožnato majico. Na veselje vseh slovenskih udeležencev Gira je zavidljivo formo pokazal kapetan ekipe Mikel Landa, ki je upravičil cilje ekipe in je oddal jasno kandidaturo za skupno zmago. »V odločilnih trenutkih etape je Landa pokazal, da je med najmočnejšimi kolesarji na Giru,« je naša opažanja potrdil tudi Jan Tratnik, ki je že pred dirko po Italiji vedel, da je njegov kapetan zelo dobro pripravljen.

Čeprav je bil vzpon na Blockhous pravi preizkus za najboljše, se bo po menenju aktualnega državnega prvaka v vožnji na čas, na Giru dogajalo še veliko. »Že sedaj smo videli, da so najboljši v ključnih momemntih ostali sami. Nobena ekipa nima velike prednosti. To je dobro tudi za nas, saj imamo zelo dobro razporejene kolesarje, ko vsak dan kapetanu lahko pomaga nekdo drug,« je prva opažanja na Giru opisal Syuk, kakor je vzdevek izkušenega slovenskega kolesarja Bahraina. »Ta teden bo nekaj etap pripadlo ubežniko, dve priložnosti bosta tudi še za sprinterje. Nato sledi še odločilni teden, ki je letos resnično zahteven,« je še dodal pri svoji napovedi razpleta dirke, na kateri resnično verjame v uspeh Lande, ki trenutni zaseda sedmo mesto v skupni razvrstitvi.

Motivacijo vidi tudi v Mohoriču

Čeprav je odstop sprejel s težkim srcem, se 32-letni kolesar zaveda, da to zanj ni bila zadnja dirka v življenju in je pogled usmeril že v prihodnost. »Celjenje take poškodbe lahko traja tudi šest tednov, vseeno upam, da bom nazaj za dirko po Sloveniji,« kratkoročne cilje predstavi Tratnik, ki se je spomnil tudi lanskega dogajanja na italijanskih cestah, ki jih je predčasno moral zapustiti njegov sotekmovalec Matej Mohorič. »Velikokrat se po poškodbi zgodi, da prideš nazaj še boljši. Videli smo lani pri Mateju, ki je grdo padel na Giru, nato pa dobili dve etapi na Touru«. O nastopu ali zmagi na etapu na Touru sam sicer še ne razmišlja, a če bo forma prava in si ga bo ekipa želela, bi Mohoričevo zgodbo iz lanske sezone rad ponovil tudi sam.