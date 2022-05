V soboto jih v Ljudskem vrtu ni bilo malo, ki niso mogli zadržati solz ob zadnjih trenutkih Marcosa Tavaresa v vijoličastem. A še najbolj hudo in hkrati lepo je bilo prav kapetanu. Koktajl čustev so doživeli nogometaši in navijači. Pred tekmo so si sledila presenečenja in ovacije za Tavaresa, prvi polčas je postregel s slabo predstavo Maribora in zaostankom, v drugem delu je 15-kratnim državnim prvakom uspel preobrat.

»Točno dvakrat sva si podala žogo!« se je smejalo Marcosu Tavaresu. »Težko je opisati vse, kar se je zgodilo. Občutki so mešani. Vesel sem, po drugi strani pa se končuje en del mojega življenja. Ne vem, če verjamete, a pred 20 leti, ko sem spoznal ženo, sem ji rekel, da želim imeti otroka, ki bo nosil moje ime. Rekel sem ji, da ga morava narediti takoj, ker bi nekoč rad igral z njim. To sem dočakal. Bil je poseben dan zame in za mojo družino,« je bil tokrat še bolj zgovoren Brazilec, ki je imel prvič pred polnim stadionom podporo celotne družine. »Mislim, da me starši še nikoli niso spremljali na tako polnem stadionu. Naredili so vse, da bi bil dober človek, kar v Braziliji ni lahko. Pol mojih prijateljev je mrtvih, druga polovica v zaporu. V Braziliji ni lahko uspeti, ampak starši so naredili vse, da bi mi uspelo.«

Oče, vse se je izplačalo

Prvo veliko presenečenje za Tavaresa je bil obisk njegove družine iz Brazilije. »Ko sem videl starše, nisem mogel verjeti. Oče se je vstajal petih zjutraj, da me je vozil na treninge in tekme. Spal sem na tleh, hrane ni bilo v izobilju. Tokrat sem mu rekel, da se je izplačalo vse, kar smo doživeli. Hvaležen sem vsem za vse. Trenerju, direktorjem, klubu, navijačem, mestu, novinarjem ... vsem hvala lepa,« je našteval s cmokom v grlu.

Brazilčev prispevek mestu je nagradila mestna občina Maribor. Začetek govora župana so prisotni pod Kalvarijo najprej izžvižgali, po vzklikih »Tava za župana« so gledalci velik aplavz namenili Arsenovićevi omembi Zlatka Zahovića. Župan Maribora pa je Tavaresu predal mestni pečat. Na dveh velikih ekranih v Ljudskem vrtu je klub pred tekmo predvajal video posnetek, v katerem so nastopili Vlado Novak, Matjaž Kek, Josip Iličić, Zoran Predin, Peter Prevc in Maja Keuc. Predsednik Drago Cotar je sporočil, da je NK Maribor, čeprav kdo temu ne bo naklonjen, upokojil številko 9, zahodna tribuna pa se odslej imenuje tribuna Marcosa Tavaresa.

9999 gledalcev

»Hvala lepa, zelo lepo. Nikoli v življenju ne bi pričakoval ... tega. Hvala lepa vsem. NK Maribor, mesto Maribor, navijači. Čustveno je, ne vem, kaj naj rečem. Rad vas 'mam. Hvala, da ste me sprejeli,« je pred več kot deset tisoč gledalci dejal Tavares, klub pa je v uradni objavi zapisal, da si je tekmo ogledalo 9999 gledalcev. »Sem sem prišel, da bi dosegel kakšen gol, da bi igral nogomet in užival. Nikdar si nisem mislil, da bom postal legenda, da bom najboljši strelec, da me bodo ljudje tako spoštovali. Hvaležen sem. Hvala bogu, Jezusu, brez njega ne bi doživel tega, kar sem doživel danes,« Tavares kar ni mogel verjeti, kaj se mu je zgodilo. »Vsega, kar sem doživel ta večer, je preveč. Vsa ta čast, ki so mi jo namenili ... Preveč je ...«

V 85. minuti je še zadnjič vstopil v igro v Ljudskem vrtu ob glasnih vzklikih s tribun, ki sta jim sledila baklada in ognjemet. Sin se mu je na igrišču pridružil v 91. minuti. »Moji nasveti sinu so bili ta večer bolj mentorski kot trenerski. Posluša me. Rekel sem mu, da mora prvo žogo dati hitro od sebe, da ne sme komplicirati. Prva žoga mora biti enostavna podaja, če si nervozen. Že doma sva se pogovarjala, da se je težko prilagoditi članski ekipi, zato sem mu hotel pomagati in ga umiriti. Ima večji potencial kot jaz. Okoli sebe ima veliko ljudi. Je pa vse odvisno od njega, ali bo treniral in ali bo res pravi profesionalec,« je prvi nastop sina za Maribor komentiral Tavares. Ali bo Tavares igral tudi v Murski Soboti proti Muri, bo odločil trener Radovan Karanović.