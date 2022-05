Po šestih zmagah in enem drugem mestu je za slovenskega motokrosista v razredu MXGP Tima Gajserja prišla VN Sardinije. Dirke na mivki, kjer je pogosto na pripravah na nove sezone, se je zelo veselil, a je naposled na njej prvič v letošnji sezoni ostal brez stopničk. Razlog se je skrival v bolezni, natančneje virozi, ki je dirkaču iz Pečk pri Makolah vzela ogromno moči. Na prvi dirki je še zmogel do drugega mesta, na drugi pa je po padcu osvojil 12. in na koncu pristal na skupnem sedmem mestu. V skupnem seštevku še vedno premočno vodi.

»Bilo je vroče in zahtevno. Proga se nenehno spreminja in jo je treba dobro opazovati iz kroga v krog. Praktično ni bilo enakih linij, zato nisem tvegal povsem do konca. Prihranil pa sem tudi nekaj energije in upam, da bom nadaljeval zmagoviti niz,« je še v soboto povedal utrujeni Gajser, ki mu je nato viroza pobrala še dodatne moči.

Zmage se je veselil Nizozemec Calvin Vlaanderen, ki mu po prečkanju ciljne črte ni šlo povsem v glavo, kaj mu je uspelo. »Povsem sem brez besed. Hvala družini, ki mi ves čas stoji ob strani, in ekipi, ki mi je v zadnjih letih omogočala vse, kar sem potreboval. Iskreno povedano se ga bom danes napil,« je v solzah povedal zmagovalec Calvin Vlaanderen. Naslednja dirka bo 29. maja za VN Španije.