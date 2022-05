Koalicijska pogodba za dva mandata

Gibanje Svoboda, SD in Levica so že uskladile ambiciozno koalicijsko pogodbo, ki čaka na dokončen podpis. Bodoča vlada v njej obljublja reforme zdravstva, gradnjo najemnih stanovanj, digitalizacijo, zaščito medijev in protestnikov, umik rezilne žice ter dvig pokojnin in minimalne plače.