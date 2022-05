Medtem ko so bili košarkarji Crvene zvezde v soboto že v Ljubljani in so se pripravljali na drugo polfinalno tekmo lige ABA, prvo v Beogradu so v četrtek dobili s 93:82, je morala Cedevita Olimpija igrati prvo tekmo polfinala državnega prvenstva. V Tivoliju je padla Rogaška, kar je trenerja Jurico Golemca razveselilo, a še bolj bi bil vesel, če bi imel več časa za pripravo na Crveno zvezdo. »Smo edina ekipa v regiji, ki igra sočasno dve končnici. V petek smo prišli iz Beograda, pogledali video Rogaške in v soboto igrali. Zdaj bo isto s Crveno zvezdo,« se je hudoval. Ob tem pa pristavil, da dobro vedo, kje so na prvi tekmi grešili, in da ima pred današnjo ob 18.30 v skoraj razprodanih Stožicah pozitivne občutke.

Olimpija ima še veliko rezerv

»Odločil je naš slab skok in obramba v igri ena na ena. To so tudi najbolj šolske stvari, ki jih moraš postoriti, če želiš imeti proti takšni ekipi, kot je Crvena zvezda, možnost za presenečenje. Je pa tudi res, da smo si hitro nabrali osebne napake, posebej igralci, ki so ključni v boju proti Zvezdi. Posledično nisi več tako agresiven, kot bi bil, če ne bi imel v mislih ves čas osebnih napak. Imeli smo tudi nekaj smole, saj se nam je nekaj lahkih polaganj odvrtelo z obroča, nekaj žog pa odbilo v nasprotnikove roke. Pričakujem, da bomo tokrat igrali s precej več energije in žara v očeh. Tukaj računam tudi na navijače, da nam bodo dali prepotreben zalet. Opazno je namreč, da fizično nekoliko padamo,« je po zmagi nad Rogaško v Tivoliju razpredal Jurica Golemac.

Crveni zvezdi se tekmovalni premor, dolg skoraj tri tedne, praktično ni poznal. Igralci trenerja Dejana Radonjića so imeli dovolj časa, da so do potankosti proučili igro Ljubljančanov. Omejili so učinek Yogija Ferrella, ki je eden ključnih posameznikov pri zmajih, dobro pa so pazili tudi na Zorana Dragića. »Nas pa niso z ničimer presenetili, saj se dobro poznamo že s tekem v rednem delu lige ABA. Predvsem mi nismo bili pravi. Pričakoval sem, da bomo na ravni iz zadnjega obdobja, a ni bilo tako. Imamo še veliko rezerv in prepričan sem, da bomo to pokazali na drugi tekmi.«

Potrebujejo potisk s tribun

Da ni najlažje igrati tekem na dva dni, še posebej v končnici, ko je vsaka izredno pomembna, priznava tudi slovenski reprezentant v vrstah Olimpije Edo Murić. »Vsi smo bili na sobotni tekmi z Rogaško v mislih že pri drugi tekmi s Crveno zvezdo. Ni prav, a taka je narava športnika. Smo pa hkrati vedeli, da je Rogaška odlična ekipa, ki igra z veliko energije. Na koncu smo prišli do zmage, kar edino šteje. Trener je vedel, kaj dela, ko nas je pogosto rotiral. Smo pa po četrtkovi tekmi potrebovali nekaj takšnega, da smo 'odprli pljuča'. Zdaj smo povsem osredotočeni na Zvezdo. Pričakujem, da bomo ponovili predstave, ki smo jih kazali februarja in marca,« je jasen Edo Murić.

Tridesetletni Ljubljančan pravi, da vsak igralec natančno ve, kaj je delal v četrtek narobe. »Dolgo časa smo že v košarki, zato vemo, da nismo bili na pravi ravni za presenečenje proti nasprotniku, ki je v letošnji sezoni premagoval že takšne ekipe, kot je Real Madrid. So izredno izkušeni in točno vedo, kje nas morajo napadati.« Murić se predvsem veseli vzdušja v dvorani Stožice in dejstva, da bo največja slovenska dvorana znova praktično povsem polna. »Potisk s tribun še kako potrebujemo. Zdaj na nas ni pritiska, saj je jasno, da je favorit za napredovanje Crvena zvezda. Smo si ga pa nekaj naložili sami, saj želimo dokazati, da se lahko enakovredno kosamo z njimi. Borili se bomo do zadnjega atoma moči, da na krilih 10-, 11- ali 12-tisočglave množice izsilimo tretjo tekmo ter poskušamo Zvezdo spraviti v neugoden položaj.«

Državno prvenstvo, prvi tekmi (igrajo na dve zmagi): Cedevita Olimpija – Rogaška 93:80 (28:21, 48:42, 72:57, Ejim 22, Auguste 13; Vujačić 21, Jackson Jr 14, druga tekma bo v sredo ob 20. uri), Helios – Podčetrtek 70:68 (16:24, 37:38, 56:53, Lee 19, Pašaljić in Šantelj po 16; Čebular 17, Strnad 15, druga tekma bo v torek ob 18. uri).