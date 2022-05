Bolšji sejem v Ljubljani pri P+R Stanežiče

Danes je med 7. in 14. uro potekal bolšji sejem na severnem koncu Ljubljane – kjer je avtobusno obračališče in končna postaja s parkiriščem P+R Stanežiče. Do lokacije vozi avtobus Ljubljanskega potniškega prometa številka 1, sicer je bilo za obiskovalce tudi več kot dovolj brezplačnih parkirnih prostorov.