V maju poteka več dogodkov, ki obeležujejo mesec čebel. V Steklenem atriju Mestne hiše je do 23. maja na ogled razstava Čebela v Ljubljani, katera osvetljuje urbano čebelarstvo, ki se je v zadnjih letih razcvetelo v mestu. Po podatkih, ki jih na spletni strani navaja MOL, na območju Ljubljane delujejo kar trije odstotki vseh slovenskih čebelarjev, ki imajo več kot 4.500 panjev. Poleg tega je na razstavi predstavljena tudi Čebelja pot, ki je pred šestimi leti nastala v sklopu programa Ljubljana, zelena prestolnica Evrope in se je do danes razvila v gibanje, ki združuje čebelarje in različne ponudnike čebeljih pridelkov ter izdelkov. Razstavo v atriju Mestne hiše bo nadgradil priznani hrvašli umetnik in Guinnessov rekorder Filip Mrvelj, ki bo poskrbel za prvo anamorfno poslikavo v Ljubljani. Nastajanje 3D poslikave si bodo obiskovalci lahko med tednom ogledali v Mestni hiši, v petek in soboto, 20. in 21. maja, pa jo bodo v končni podobi lahko doživeli na Prešernovem trgu, kjer se bo mogoče sprehoditi po polju cvetlic, polnem čebel, in se v 3D umetnini tudi fotografirati. Pred Mestno hišo bo pestro 20. maja, ko bo na svetovni dan čebel med 9. in 17. uro potekal Tržni dan, na katrem se bodo predstavili številni ponudniki, ki bodo osveščali o pomenu čebel in promovirali urbano čebelarjenje. Celoten program meseca posvečenega čebelam si je mogoče ogledati na občinski spletni strani.