Doživele in preživele vojne travme

Letošnja zmagovalka natečaja za nagrado skupine OHO, vizualna umetnica Đejmi Hadrović, ki je bila nagrajena za video esej Nena (2021), črpa navdih iz (po)vojnih tematik – bolečih in intimnih; zanima jo ženska skozi pogled feminizma, spolnosti in spola v postjugoslovanskem prostoru. Po diplomi na primorski univerzi je magistrirala na Univerzi za umetnost in industrijski dizajn v Linzu, jeseni pa bo zagovarjala doktorsko disertacijo na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju. Svoje projekte je razstavila denimo v Bait Al Zaibaq v Ramali, pa v Kunstforumu, Muzejski četrti in Kunsthalle na Dunaju, v Offenes Kulturhaus v Linzu in drugje po Evropi.