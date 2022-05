Osemnajstletni belopolti Američan Payton S. Gendron je teroristični pohod, v katerem je včeraj sredi popoldneva umoril deset večinoma temnopoltih prebivalcev Buffala v ameriški zvezni državi New York, zaključil tam, kjer ga je začel. Na parkirišču pred veleblagovnico verige Tops Friendly Markets, v delu mesta, kjer živijo predvsem temnopolti. Pištolo si je prislonil na brado, nato pa si je premislil. Slekel je neprebojni jopič, pokleknil, sklenil roke na hrbtu in se predal policiji.

Po poročanju ameriških medijev je ustrelil 13 ljudi, od tega jih je umoril deset. Med 13 napadenimi je bilo 11 temnopoltih, tudi sicer pa je bil Gendronov motiv povezan z njegovim sovraštvom do temnopoltih oziroma vseh nebelih. V Buffalo se je pripeljal iz tri ure in pol oddaljenega naselja Conklin, na parkirišče supermarketa pa je prispel v popolni bojni oziroma vojaški opravi. Pred tem naj bi na spletu objavil 180 strani dolg manifest, svoj strelski pohod pa je nekaj časa v živo prenašal prek družbenega omrežja twitch.

Fašist, prepričan o večvrednosti belcev

Oborožen z vojaškim avtomatskim orožjem je že na parkirišču ubil tri domačine in še enega ranil. Zavladala je panika, Gendron pa se je odpravil v notranjost trgovine, kjer je nadaljeval morilski pohod. Očividci so pričali, da so slišali več deset (po nekaterih ocenah celo okoli 70) strelov in videli ljudi, kako so se skrivali za policami in avtomobili. Ko je napadalec vstopil v supermarket, je nanj sicer streljal varnostnik, vendar vojaško opremljenega Gendrona ni mogel ustaviti.

Tožilstvo je Gendrona po aretaciji ekspresno obtožilo umorov in ga privedlo pred sodnika, preiskavo pa bosta tožilstvo in policija še nadaljevala. Predvsem v smeri sumov nasilnega ekstremizma in zločina iz sovraštva, saj je že na prvi pogled več kot očitno, da si je 18-letnik kraj za napad izbral prav zaradi tam živeče temnopolte skupnosti. Zvezni preiskovalci so pod drobnogled vzeli 180 strani dolg manifest, ki naj bi ga objavil Gendron in v katerem priznava motive za svoj napad. Po poročanju ameriških medijev naj bi Gendron v manifestu pojasnil, da je orožje in strelivo kupil že pred časom, napad pa je resno začel načrtovati januarja letos. V manifestu naj bi se Gendron skliceval na tako imenovano veliko zamenjavo in podobne teorije zarote, po katerih naj bi belopolte sčasoma sistematično zamenjali s temnopoltimi, sebe pa naj bi opisal kot fašista, antisemita in belega »supremacista«, torej privrženca ideje o večvrednosti bele rase.

Konec tedna so se v ZDA vrstili številni odzivi na strelski pohod domačega terorista, zločin v Buffalu pa je ostro obsodil tudi ameriški predsednik Joe Biden.