Na dve leti in dva meseca zapora so sredi leta 2020 obsodili Anželo Poluetkovo, slovensko državljanko ukrajinskih korenin. Z neznanimi pajdaši je od treh Rusov izvabila skupno skoraj 374.000 evrov in jim obljubila, da jim bo uredila dovoljenje za stalno bivanje pri nas oziroma slovensko državljanstvo. Želeni status naj bi dobili, če bi investirali v večji gospodarski projekt, pomemben za razvoj naše države. Namen Poluetkove in sodelavcev pa ni bil pomagati, ampak zgolj napolniti lastne žepe. Zagovorniki Poluetkove so se na sodbo, po kateri mora tudi vrniti denar, pritožili, a so jih višji sodniki nedavno zavrnili. Obtoženka je sicer velik del kazni že prestala, saj je bila 19 mesecev v hišnem priporu.

Nezakonitosti so se dogajale leta 2018 na območju Ljubljane. Poluetkova je pod lažnim imenom Alena Janousek (in s ponarejeno češko osebno izkaznico) enega od oškodovanih prepričala, da je z računa v Rusiji na poseben račun, odprt pri takratni Abanki v Ljubljani, do katerega je imela dostop, nakazal 15.000 evrov. To naj bi bil avans za ureditev državljanstva. Kasneje je na banki Unicredit v Ljubljani odprl račun in nanj nakazal 155.000 evrov. Ona je nato sprožila lažno elektronsko izvršbo, češ da Rus podjetju Alena svet iz Ljubljane (v lasti Alene Janousek) dolguje 155.000 evrov. Ker oškodovanec za to ni vedel, trditve ni izpodbijal. Tako so mu denar na banki zasegli in ga prenakazali fiktivnemu upniku. Za 15.000 evrov je ogoljufala tudi njegovo ženo. Tretji Rus pa je »Janouskovi« najprej osebno izročil 15.000 evrov, kasneje pa odprl račun pri Abanki in nanj položil 100.000 evrov. Tudi njemu je z izvršbo pobrala ves denar. Še prej ga je prepričala, da je v bančni sef v Abanki spravil 75.000 evrov, ki mu jih je tudi izmaknila.

Snemljivi obrazni dodatki

Obramba je trdila, da bi moralo višje sodišče sodbo razveljaviti in Poluetkovo oprostiti ali pa vsaj odrediti novo sojenje. Med drugim je prvostopenjski sodnici očitala, da je že med sojenjem vzbujala občutke izjemne pristranskosti in nenaklonjenosti obtoženi. Kot da je odločitev že sprejela in je ves postopek zgolj formalnost. Višji sodniki se s tem niso strinjali. Enako v zvezi z navedbami obrambe, da iz obtožbenih očitkov ni razvidno, kakšno vlogo naj bi imela Poluetkova v povezavi z sostorilci. Šlo je za vnaprej dogovorjeno, skrbno načrtovano, natančno organizirano in na perfiden način izpeljano kriminalno dejavnost, katerega del je bila nedvoumno tudi obtožena, je odgovorilo sodišče. Ni podvomilo, da je bila ravno ona tista, ki se je predstavljala kot Janouskova, nekatere priče so jo tudi prepoznale. Sama je sicer krivdo prelagala na svojo v Ukrajini živečo nečakinjo. Predala je tudi pisno potrditev nečakinje, da je bila leta 2018 pri teti v Ljubljani, da se je srečevala z raznimi ljudmi, kar je bilo zanjo finančno zanimivo, in da ji je žal, da ima zdaj zaradi nje teta težave. Vendar v uradnih evidencah njen vstop v Slovenijo ali druge države schengenskega območja ni zabeležen. Tisti, ki je izvršil kazniva dejanja, je tudi moral obvladati slovenščino, kar zanjo ne velja.

Obraz Poluetkove so na sojenju »krasili« piersingi in zobni kristalček. Česar Janouskova ni imela. Vseeno je sodišče menilo, da gre za isto osebo in da si je obtožena s snemljivimi modnimi dodatki spremenila videz za potrebe kazenskega postopka.

Obrambo je zmotila tudi odločitev sodišča, da mora obtoženka plačati stroške postopka, čeprav je brez lastnih dohodkov in premoženja. Nima zaposlitve, zoper njo je bil uveden osebni stečaj, dobiva socialno pomoč, ima mladoletna otroka. Sodniki v tem niso videli težav. Odgovorili so, da ima očitno poleg uradnih socialnih transferjev še dodatni zaslužek. Saj vsak mesec obiskuje lepotni salon, ima obrazno »okrasje«, nosi oblačila višjega cenovnega razreda, redno hodi na počitnice na Hrvaško in ima različne živali, ki jih redno oskrbuje pri veterinarju.