Izobrazba

V uredništvo smo prejeli zanimivo pismo bralca Rudija iz Dravelj, ki nam je predstavil svoj pogled na kadrovanje novih ministrov, v nos pa so mu šle zlasti kritike na račun Matjaža Hana, ki naj bi postal novi minister za gospodarstvo. Po nekaterih podatkih naj bi namreč Han imel prenizko izobrazbo, zgolj srednjo šolo. Naš redni bralec pravi: »V preteklosti smo morali trpeti ministre, ki so imeli različne diplome s fakultet, ki smo jih komaj poznali, in doktorate iz držav, za katere nismo niti vedeli, da imajo univerze. Imeli smo predsednika vlade, ki je imel politični tečaj iz Kumrovca in nekakšno obramboslovno fakulteto iz trdih komunističnih časov, za katere celo sam pravi, da so bili zločinski. In to ni nikogar motilo. Pa ni bil samo predsednik vlade in minister za obrambo, po potrebi je bil celo minister za zdravje.«