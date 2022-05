»Zmoremo, če stopimo skupaj. Če je želja dovolj velika, se vse da. Kjer je volja, se vedno najde tudi pot,« ponosno poudarja župan občine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež ob deseti obletnici ponovne obuditve Tavčarjevega dvorca na Visokem. »Vlaganja tako energije kot sredstev v minulih letih so bila premišljena, po kratkih, ampak zanesljivih korakih. Ta pot se je izkazala kot prava, saj je že v prvih letih postopne obnove dvorca utrip dogajanja in novih programov zelo bogat, pester in raznovrsten. Cilj je bil in je še vedno jasen tudi za prihodnost – dvorec Visoko mora ostati središče dogajanja v Poljanski dolini. Temu cilju bom kot župan odločno sledil,« pravi in dodaja, da gre zasluga za sedanje stanje dvorca številni ekipi sodelavcev in drugih vključenih.

Medtem ko je danes Tavčarjev dvorec ponos Poljanske doline, se je o njem dolgo časa govorilo kot o grdem račku. Kmečki dvorec iz 17. stoletja se je prvotno sicer imenoval Kalanovo posestvo. Slovenski pisatelj Ivan Tavčar ga je kupil leta 1893. Domačija in njeni nekdanji lastniki Kalanovi so mu bili vir navdiha pri pisanju zgodovinskega romana Visoška kronika. Njegovi nasledniki posestva niso zmogli vzdrževati in je vidno propadalo, leta 1980 se je denimo na gospodarskem poslopju vdrla streha. Pet let pozneje je prešlo v lastništvo škofjeloške občine, ta pa je razpadla na štiri občine, od katerih je nova občina Gorenja vas - Poljane odkupila deleže in postala edina lastnica posestva.

Neuresničeni načrti s hotelom

»Leta 2008 je podjetje Hosting izdelalo idejno zasnovo, da bi na dvorcu in sosednjem poslopju uredili hotel s petimi zvezdicami in 22 sobami, vrhunsko restavracijo s konferenčnim centrom, zgradili bi podzemno garažno hišo in na južnem obronku gozda luksuzne gozdne vile s 40 apartmaji,« opisuje Čadež. Tri leta pozneje so v podjetju ugotovili, da morajo zaradi finančnih težav in splošne gospodarske krize projekt odložiti za nedoločen čas. »Nisem obupal, s sodelavci smo iskali nove rešitve. Avgusta tistega leta smo s podžupanom Tomažem Pintarjem, predsednikom Kulturnega društva Ivana Tavčarja Poljane Izidorjem Jesenkom in predsednikom KS Poljane Tonetom Debeljakom položili venec pri kapelici ob 160. obletnici rojstva Ivana Tavčarja. V toplem vremenu smo obsedeli na stopnicah dvorca. Mimo so se sprehajali domačini in spraševali, ali se bo že kaj premaknilo. Takrat smo enotno rekli, da moramo drugo leto samo nekaj premakniti,« se spominja Čadež. Začeli so kovati načrte o postopni prenovi dvorca in njegovi obuditvi, leto pozneje so na posestvo že povabili ljudi.

V desetih letih je tako občina Gorenja vas - Poljane z lastnim in državnim denarjem prenovila pritličje dvorca, kjer so poročna dvorana, muzej in kavarna, ter kletne prostore, dvorec pa je postal kulturni spomenik državnega pomena. Prav kavarna s ponudbo lokalnih dobrot daje dvorcu in posestvu pomemben pečat. Domači in tuji gostje, tudi najzahtevnejši, se radi ustavijo pred dvorcem ali v njem in uživajo ob kakovostni ponudbi, pravi vodja kavarne Martina Ambrožič. K življenju na posestvu pa močno prispevajo dogodki, opozarja Tomaž Trobiš, direktor Zavoda za turizem in kulturo Poljanska dolina, ki posestvo upravlja. Samo lani so kljub epidemiji sami pripravili 88 dogodkov, še 24 pa skupaj z drugimi izvajalci.

Središče dogajanja in zdravja

Tavčarjev dvorec na Visokem ostaja središče dogajanja v Poljanski dolini. Po porokah, ki potekajo v poročni dvorani, bodo v sosednjem objektu, ki ga prenavljajo, lahko pripravljali tudi poročna slavja. V obokanem kletnem prostoru namreč urejajo večnamenski prostor. S kardiologinjo Metko Zorc, ki vodi mednarodni center za bolezni srca in ožilja Medicor, se na občini dogovarjajo, da bi v osrednjem delu objekta uredili rehabilitacijski center za bolnike po operaciji srca ali ožilja, opozarja župan Čadež. Kot zagotavljajo vsi vpleteni, bodo dejavnosti na posestvu Tavčarjevega dvorca še nadgrajevali in dopolnjevali.

