Fiskalno pravilo, četudi nekoliko spremenjeno, bo prišlo s kakšnim letom zamika zaradi ukrajinske krize. In tu bo potreben izjemen fiskalni napor. Bojim se, da se bo proračunske izdatke zmanjševalo tam, kjer »bo najmanj bolelo«, ne pa tam, kjer bi bilo nujno potrebno. To bi na dolgi rok lahko ohromilo že tako borne investicije v zeleno preobrazbo, raziskovanje, tudi medicinsko opremo. Na strukturni primanjkljaj opozarja tudi fiskalni svet.

Glede inflacije pa menim, da je predvsem posledica šokov na strani ponudbe; že od leta 2021, še bolj pa z ukrajinsko krizo so nastajala ozka grla pri oskrbovalnih verigah hrane. Indeksi cen hrane so zgodovinsko visoki, čeprav je aprila prišlo do rahle korekcije navzdol. Še vedno pa je FAO Food Price Index aprila letos dosegal skoraj 30 odstotkov višjo vrednost kot aprila lani in več kot 60 odstotkov v primerjavi z letom 2020. Inflacija se bo nekoliko umirila, ko bo rešena ukrajinska kriza. Prav tako prihaja ob zaprtju določenega dela gospodarstva na Kitajskem zaradi koronavirusnih okužb do resnih problemov pri oskrbovalnih verigah in manjše ponudbe materialov in končnih izdelkov, ki jih Evropa uvaža iz tega dela sveta. Sobotna priloga Dela